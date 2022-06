Spójrzcie na nowe egzoszkielety. Te dzieła mają uprzyjemniać i ułatwiać pracę robotnikom

Egzoszkielety funkcjonują już w wielu fabrykach na świecie, a firmy coraz częściej stawiają na ich rozwój. To jednak nadal nowinka, więc nic dziwnego, że niektóre z najnowszych pochodzą prosto z laboratoriów uniwersytetów. Przykładem tego są nowe egzoszkielety naukowców z Istituto Italiano di Tecnologia oraz INAIL we Włoszech, którzy rozwijali nowe koncepcje robotycznych egzoszkieletów do noszenia w celu zmniejszenia ryzyka urazów związanych z pracą.

Powstały nowe egzoszkielety prosto z Włoch. TO XoElbow, XoShoulder i XoTrunk

Wspomniany zespół specjalistów stworzył prototypowe egzoszkielety XoTrunk, XoShoulder i XoElbow w ramach projektu Collaborative Cybernetic Systems. Te prototypy już teraz mogą zmniejszyć wysiłek fizyczny pracowników płci męskiej i żeńskiej w środowisku przemysłowym nawet o 40%, a ich finalne produkcyjne wersje mają trafić na rynek w ciągu najbliższych lat. Warto tutaj podkreślić, że rzeczywiste testy XoTrunk już trwają, a pozostała para rozpocznie je w ciągu najbliższych miesięcy.

Każdy z egzoszkieletów jest wykonany z tworzyw sztucznych i stopów aluminium, stosowanych zwykle w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Ich projekt sprowadza się do odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, co obejmuje zwłaszcza osoby wykonujące zadania na liniach produkcyjnych, pracujące w sferze dostaw, budownictwie czy rolnictwie. Działanie umożliwiają algorytmy sztucznej inteligencji, które zapewniają, aby egzoszkielet zapewniał odpowiednią pomoc w zależności od rodzaju pracy i sposobu jej wykonywania.

Tak też 6,5-kilogramowy XoTrunk zmniejsza obciążenia związanego z powtarzającymi się czynnościami podnoszenia ładunków o wadze do 20 kg, ale tak naprawdę jest przeznaczony dla każdego pracownika narażonego na nadwyrężenie pleców. Do działania wykorzystuje dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 200 W i momencie obrotowym 30 Nm każdy.

W przypadku XoShoulder i XoElbow mowa o podobnych projektach, które odpowiadają kolejno za wspomaganie ramion i przedramion. Ten pierwszy waży 7,7 kg, a drugi 7 kg, ale oba wykorzystują dwa te same 70 watowe silniki o momencie obrotowym rzędu 12 Nm. Zastosowanie? M.in. warsztaty samochodowe, gdzie m.in. trzeba często podnosić opony z felgami w celu ich montażu.