Pierwsza karta graficzna Intela jest tak zaawansowana, że rynek nie jest na nią gotowy

Gdybym zaczął ten wpis słowami „niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto kupił już kartę graficzną Intela” nie oberwałbym żadnym z nich, bo tych kart na ogólnodostępnym rynku jeszcze nie ma. Określanie ich mianem „tych pierwszych” jest więc nieco naciągane, ale zważywszy na ich niedawną premierę zapoczątkowaną przez model Arc A380, to poniekąd pierwsze karty na rynku z obsługą standardu DisplayPort 2.0, co jednak na tę chwilę jest bezużyteczne.

Arc A380 to pierwsza karta graficzna Intela, która wyprzedziła konkurencję, dzięki obsłudze DisplayPort 2.0

Testy karty graficznej Intel Arc A380 nie zachwycają wynikami, ale ten model ma jedną wielką przewagę nad konkurencyjnymi ofertami. Wprawdzie ta karta jest dostępna obecnie wyłącznie w Chinach jako pierwszy nowy model z myślą o komputerach stacjonarnych, ale z czasem z pewnością trafi również do Europy, czy USA. Sama w sobie jest pierwszą taką na rynku kartą, która obsługuje wyjście DisplayPort 2.0.

Nie jest to byle co, bo wyjście wideo DisplayPort 2.0 pozwala na obsługę wyższej częstotliwości odświeżania i wyższej rozdzielczości, ale jego obecność w karcie to tylko jeden koniec przysłowiowego kija. Drugim końcem jest bowiem zupełny brak obsługi tego standardu w obecnie dostępnych na rynku monitorach. Co to oznacza? Po prostu to, że Intel nieco „wyprzedził” czasy i konkurencję, choć pewne jest, że nowe Radeony RX 7000 oraz GeForce RTX 4000 będą również kompatybilne z tym standardem (przynajmniej w kwestii wydajniejszych modeli).

Warto jednak podkreślić, że Arc A380 mimo trzech wyjść DisplayPort (poza jednym HDMI 2.0) wspiera w ich przypadku różne standardy, bo kolejno UHBR10, UHBR13.5 i UHBR20. Tak też UHBR10 oferuje przepustowość rzędu 40 Gb/s, a UHBR20 całe 80 Gb/s, co zapewnia teoretycznie dwukrotnie większy transfer danych. Jednak w praktyce i tak z racji braku monitorów z DisplayPortem 2.0, wyjście karty Intela będzie ograniczane do możliwości DisplayPort 1.4, czyli wyświetlania obrazu w maksymalnie 8K i 30 FPS.

Nie wypada to najlepiej na tle np. HDMI 2.0, który pozwala wyświetlać obraz [email protected], ale należy pamiętać, że standard DisplayPort jest wolny od opłat za certyfikację i autoryzację. W praktyce więc te nowe karty graficzne Intela będą przynajmniej przygotowane na przyszłość dzięki DP 2.0 i wsparciu kodeka AV1, o którym często się zapomina.