Intel Arc A380 w grach. Pierwsze niezależne testy sugerują, że…

Intel przesadził. Do takiego właśnie wniosku możemy dojść z racji niedawnej premiery pierwszej od dekad karty graficznej firmy z myślą o zestawach komputerowych. W sieci zaczęły się pojawiać pierwsze niezależne testy, które sugerują, że Intel Arc A380 w grach nie radzi sobie tak, jak zapowiadała firma.

Jak wypada karta graficzna Intel Arc A380 w grach?

Arc A380 jest przykładem karty z najniższego segmentu cenowego i wydajnościowego, bo jest na poziomie zarówno Radeona RX 6400 (karty–koszmarku), jak i dziwacznego modelu NVIDIA w postaci GTX 1650. Warto jednak na samym początku podkreślić, że dzieło Intela jest lepsze w myśl zaawansowania pod kątem wyjść wideo (3xDisplayPort i 1xHDMI) oraz wspieranych kodeków wideo (wspiera te najnowsze).

To jednak nie tłumaczy tego, że według Intela pod kątem stosunku ceny do wydajności „Arc A380 za 1030 jenów jest lepszy o nawet 25% względem Radeona RX 6400 za 1199 jenów” pod kątem wydajności w grach. Firma utrzymywała też, że z Arc A380 będziemy mogli grać w praktycznie wszystkie popularne gry w jakości Full HD i na średnich detalach przy płynności ponad 60 FPS.

Poniżej z kolei możemy podejrzeć, jak w praktyce sprawdza się nie podstawowa, a ponoć dodatkowo podkręcona karta niereferencyjna w postaci Arc A380 Photon od Gunnir. W testach syntetycznych z oczywistych względów propozycja Intela wygrywa, ale w grach… spójrzcie sami:

W rzeczywistych testach w grach Intel A380 daje za wygraną zarówno modelowi RX 6400, jak i Nvidia GTX 1650. Testowane gry to League of Legends, PUBG, GTA V, Tomb Raider, Forza Horizon 5 i Red Dead Redemption 2. Pomijając kwestię tego, czy to o te „popularne gry” chodziło Intelowi, nawet biorąc pod uwagę League of Legends karta A380 wypada najgorszej.

Ba, w rzeczywistości zawsze jest słabsza od wspomnianego duetu, a różnica sięga nawet 24%. Niedopracowane sterowniki? Błąd testera, który jest powielany również innych recenzentów? Oby, bo inaczej Intel z tej walki nie wyjdzie z tarczą.