Premiera Intel Arc A380. To pierwsza desktopowa karta graficzna Intela

Zgodnie z oczekiwaniem, Intel wprowadził na rynek swoją wyjątkową, bo pierwszą kartę graficzną z myślą o stacjonarnych komputerach. Premiera Intel Arc A380 jest już definitywnie za nami, ale opcja jej kupienia ewidentnie przed nami, bo przez pierwsze tygodnie ten model będzie dostępny wyłącznie na rynku chińskim, aby z czasem zacząć trafiać do Europy i Ameryki.

Pierwsza desktopowa karta graficzna Intela już oficjalnie. Na Intel Arc A380 w Europie poczekamy jednak kilka tygodni

Zacznijmy może od tego, co Intel miał do powiedzenia na temat Arc A380 w kwestii jej specyfikacji, wyceny i możliwości. Miał zresztą do powiedzenia wiele, porównując ten model do osławionego już Radeona RX 6400, czyli karty określanej mianem najgorszej w ostatnich latach i to przede wszystkim przez dziwne rozwiązania, po które sięgnęła firma AMD. Według oficjalnego ogłoszenia Arc A380 moze bowiem zapewnić ponad 60 FPS na średnich detalach w Full HD w każdej produkcji

Wszystko to w ramach połączenia w pełni odblokowanego rdzenia graficznego ACM-G11, który oferuje 8 rdzeni Xe (taktowanie bazowe 2 GHz) z 6 GB pamięci GDDR6 o szybkości 16 Gb/s za pośrednictwem 96-bitowej magistrali (przepustowość sięga 192 GB/s). TDP takiego mariażu wynosi 75 watów, a cena podana przez Intela 1030 jenów już z podatkiem (25% VAT), co przekłada się na ~680 zł. W efekcie firma dumnie twierdzi, że pod kątem stosunku ceny do wydajności, Arc A380 jest lepszy o nawet 25% względem Radeona RX 6400 za 1199 jenów.

Szybko po ogłoszeniu dowiedzieliśmy się o pierwszej niestandardowej karcie Arc A380, która wymieniła system chłodzenia z jednym wentylatorem na rzecz systemu z dwoma. To GUNNIR Arc A380 Photon z fabrycznym OC rdzenia do maksymalnie 2450 MHz, ale jednocześnie z obniżonym zegarem pamięci do 15,5 Gb/s, co zwiększyło w ogólnym rozrachunku TBP do 92 watów. Wszystko to przy zasilaniu 8-pinowym złączem, zachowaniu trzech portów DisplayPort, jednego HDMI 2.0 i wsparcia najnowszych kodeków.

Wedle nieoficjalnego porównania na podstawie obecnych informacji, raport 3DCenter.org wskazał jednak, że wydajność Arc A380 w grach jest jedynie 4% wyższa w ogólnym rozrachunku od modelu RX 6400 i o 21,1% wyższa w kwestii stosunku ceny. Warto jednak podkreślić, że propozycja Intela wypada jednocześnie lepiej w myśl wyjść wideo i wspieranych kodeków, a na dodatek nie nabija klientów w butelkę w pewnych kwestiach. Jedynym problemem mogą okazać się sterowniki.