Polskie armatohaubice Krab w Ukrainie. Co potrafią te dzieła z fabryk Huta Stalowa Wola?

Do tej pory militarne wsparcie Ukrainy w wykonaniu Polski możemy uznać za szczodre (wynoszą ~7 mld złotych), jak na możliwości naszego państwa. Nic w tym dziwnego, bo gdyby Rosja przejęła terytorium naszego sąsiada na wschodzie, granica Polski z potencjalnymi wrogami niewspółmiernie by się wydłużyła. Jednym z ostatnich sprzętów przekazanych Ukrainie (nieoficjalnie) są polskie armatohaubice Krab w liczbie 16 sztuk, których produkcję realizuje Huta Stalowa Wola.

Kraby w Wojsku Polskim

Do tej pory Huta Stalowa Wola wyprodukowała łącznie 80 egzemplarzy Krabów z zamówienia opiewającego na 122 sztuk. Te trafiają do Wojsk Lądowych i obecnie wykorzystują je łącznie cztery pułki, które wchodzą w skład również cztery dywizji. Jednak plan zakłada, że do końca 2025 roku do tego grona dołączy kolejny dywizjon, a w skład każdego z nich wejdzie łącznie 24 armatohaubic ze sprzętem towarzyszącym.

Warto od razu wyjaśnić, że każdy dywizjonowy moduł ogniowy o nazwie Regina oprócz 24 Krabów obejmuje też dwa wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowodzenia, 6 wozów amunicyjnych i pojedynczy warsztat uzbrojenia i elektroniki w myśl przeprowadzania polowych napraw. Pierwsze dwa bazują na lekkich gąsienicowych podwoziach, a kolejne na ciężarówkach Jelcz (kolejno 882.53 i P662).

Produkcja całkowicie polska, ale podstawy niestety niezupełnie

Zacznijmy od tego, że zapotrzebowanie na sprzęty tego typu pojawiło się już na początku lat 90., a w 1999 roku zdecydowano o szczegółach projektu. Po ocenach i testach finalnie postanowiono połączyć podwozie UPG-NG od przedsiębiorstwa OBRUM z brytyjską wieżą AS90/52, której produkcja jest realizowana na terytorium Polski poprzez licencję. W 2014 roku wymieniono też samo podwozie na południowokoreańskie K9PL, dzięki czemu Kraby zaczęły powstawać całkowicie w Polsce, choć na licencji.

Pierwsze prototypy tego systemu zaczęły powstawać w 2001 roku, a ich obecna najnowsza i najbardziej dopracowana wersja dotyczy wariantu z 2015 roku. Cały proces produkcji nie był oczywiście wolny od problemów i wpadek, ale po latach dopracowano wszystkie jego aspekty tak, że Huta Stalowa Wola może realizować produkcję bez większych wyzwań.

Armatohaubice Krab w szczegółach

W obecnej formie, czyli w najnowszej wersji, polskie Kraby są przykładem samobieżnych armatohaubicl, które łączą produkowane w Polsce systemy wieżowe AS-90 i podwozie innej haubicy (południowokoreańskiej K9 Thunder). Nie są to oczywiście wierne kopie, bo inżynierowie przystosowali je do wymagań Wojska Polskiego oraz możliwości samego przemysłu. Widać to zwłaszcza w przypadku podwozia (nie bez powodu oficjalnie określa się go mianem K9PL), które ulepszono o pomocniczy agregat zasilający i zawieszenie hydropneumatyczne produkcji polskiej, a na dodatek zadbano o dodatkową ochronę personelu, stosując system przeciwwybuchowym, przeciwpożarowy i wentylacyjny.

Za główny napęd odpowiada umieszczony po prawej stronie z przodu silnik turbodiesel MT 881 Ka 500 o mocy 1000 koni mechanicznych. Ten rozpędza armatohaubice Krab do nawet 60 km/h na drogach (do 15 km/h w trudnym terenie), współpracując z przekładnią ALLISON X1100 – 5A3. W projekcie znalazł się też zintegrowany układ hamulcowy i sterowania oraz funkcja napędowa umożliwiająca obrót wokół własnej osi w miejscu.

Samobieżne armatohaubice Krab ważą całe 52,1 ton w konfiguracji bojowej, mierzą 12,05 x 3,58 x 3,13 metra (3,83 metra wysokości z dodatkiem wkm), a ich opancerzenie stanowią arkusze stali pancernej MIL-12560H. Uzbrojenie oprócz wspomnianego wielkokalibrowego karabinu maszynowego (12,7 mm WKM-B) obejmuje wyrzutnie granatów dymnych (2×4 902A 81 mm) oraz główne działo kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów (L/52) umieszczone na łożu z kołyską i napędzane elektrycznie. Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej wynosi 360 stopni, a w pionowej od -3,5 do +70 stopni.

Jego lufa obejmuje zamek klinowy o ruchu pionowym oraz dwukomorowy hamulec wylotowy, a proces ładowania odbywa się półautomatycznie. Oznacza to, że pocisk jest pobierany przez ładowniczego i umieszczany na podajniku, który wprowadza go automatycznie do komory nabojowej lufy. Rolą drugiego ładowniczego jest włożenie ładunku miotającego i spłonki, a poza nimi obsługa obejmuje też dowódcę i kierowcę.

Kraby do strzelania wykorzystują ładunki miotające i klasyczne pociski odłamkowo-burzące OFdMKM o zasięgu ~32 km oraz wersję -DV z gazogeneratorem (zasięg ~40 km). Na froncie rozłożenie tych haubic trwa ponoć tylko 30 sekund, zasięg ostrzału wynosi od 4,5 do 40 km, a szybkostrzelność praktyczna do 2 strzałów na minutę lub 6 strzałów przy intensywnym prowadzeniu ognia przez maksymalnie 3 minuty. Poza tym Kraby mają dostęp do łącznie 40 pocisków (29 w wieży i 11 w kadłubie) oraz 48 ładunków miotających (kolejno 28 i 20 w wieży i kadłubie).

Zapalniki pocisków są ustawiane elektronicznie, a jeśli już o tym mowa, warto zwrócić uwagę na same systemy elektroniczne w Krabach. Te obejmują radar balistyczny MVRS-700 SCD, celownik do prowadzenia ognia bezpośredniego, a nie pośredniego, osprzęt pozwalający na operowanie po zmroku, system ostrzegania i samoosłony Obra-3 SSP-1 oraz kluczowy system kierowania ogniem Topaz, a w akcji możecie obejrzeć je na materiale powyżej.

Polskie armatohaubice Krab dla Ukrainy

W chwili pisania tych słów nie ma żadnych dowodów na przekazanie Ukrainie armatohaubic Krab, ani nawet oficjalnych oświadczeń naszych władz. Opieramy się tylko na informacjach pozyskanych przez Informacyjną Agencję Radiową z „kręgów rządowych”, według których nie tylko już przekazaliśmy sprzęty (16 egzemplarzy), ale też odpowiednio wcześniej nasze służby przeszkoliły stu ukraińskich artylerzystów.

Ciągle jest jednak wiele niewiadomych na ten temat, bo wieść o przekazaniu Krabów nie ujawnia kwestii finansowania, pochodzenia sprzętu, szczegółów wspomnianego szkolenia i być może najważniejszego, czyli formy pakietu. Nie wiadome jest bowiem, czy przekazanie obejmowało jedynie armatohaubice, czy może również towarzyszące im w oddziałach wozy dowodzenia i amunicyjne. Musimy więc czekać na oficjalne informacje, ale też na przykłady wykorzystania Krabów na froncie.

Będzie to bowiem dla nich całkowity „pierwszy raz” jeśli idzie o uczestnictwo w wojnach, a to kluczowe pole testowe w ogólnym rozrachunku. Jest bowiem zawsze świetną okazją do wyszukania potencjalnych problemów z eksploatacją uzbrojenia.