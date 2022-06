Znamy szczegóły Project Convergence 2022. To wielki test nowych technologii i scenariuszy amerykańskiego wojska

W 2020 i 2021 roku odbyły się wyjątkowe wydarzenia dla amerykańskiego wojska, których nie zabraknie również w tym. Podczas Project Convergence testuje się całe mnóstwo nieustannie rozwijanych sprzętów, rozwiązań oraz potencjalnych rewolucyjnych pomysłów zorientowanych na działania wojskowe. Dziś poznaliśmy szczegóły tegorocznego Project Convergence, dzięki najnowszemu raportowi, który go opisuje.

Project Convergence 2022 się odbędzie i wniesie tę inicjatywę na nowy poziom

Przed rokiem poznaliśmy plany organizatorów na edycję 2022. Wtedy zapowiadano, że Project Convergence 2022 przyciągnie do siebie partnerów koalicyjnych, czyli inne kraje, a mianowicie Kanadę, Australię, Wielką Brytanię oraz Nową Zelandię. Dziś dowiedzieliśmy się, że projekt ma wprowadzić na pole walki jeszcze więcej technologii i rozwiązań, a na dodatek obejmie ważne do prowadzenia wojny scenariusze.

Według dokumentu obejmą one:

utworzenie zintegrowanej sieci obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej

pokonanie obrony przeciwdostępowej i przeciwobronnej

zbadanie metod osiągania pozycji względnej przewagi nad potencjalnymi przeciwnikami

ocenę istniejących i powstających systemów służących do pokonywania zdolności przeciwnika do przeprowadzania złożonych ataków na dużą skalę

zbadanie organów i polityk umożliwiających prowadzenie spójnej walki jako siły połączone z sojusznikami i partnerami

zbadanie możliwości utrzymania ciągłości działań poprzez przewidywalną logistykę na szeroko rozproszonym i spornym obszarze podczas operacji bojowych na dużą skalę

Podczas projektu trwającego długie tygodnie pracy będzie więc co niemiara, a to wszystko na słynnym Yuma Proving Ground. To znajduje się na północ od miasta Yuma, które znajduje się na granicy Meksyku i Kalifornii, a panujące tam warunki wcale nie są przyjazne. To rejon, w którym roślin nie ma za wiele, krajobraz buduje głównie skalista ziemia i poszarpane zbocza gór. Co ciekawe, dokument wspomina też o wojnie Rosji z Ukrainą, wskazując na możliwość podejrzenia obecnych działań tego zbrodniczego państwa.