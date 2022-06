Ustanowiono nowy rekord wysokości lotu samolotem wodorowym

Akumulatory są obecnie ciężkie i duże, a to coś, na co nie ma miejsca w przemyśle lotniczym, którego efektywność jest uzależniona właśnie od rozmiarów i wagi. Na tle silników odrzutowych i paliwa lotniczego wypada to miernie, ale i na to jest rozwiązanie – bogaty w energię wodór. Wspominamy o tym nie bez przyczyny, a dlatego, że niemiecka firma H2FLY właśnie ustanowiła nowy rekord wysokości lotu samolotem wodorowym.

H2FLY dąży do uczynienia z bezemisyjnego transportu lotniczego realnej alternatywy. Pobity przez nią rekord wysokości lotu samolotem wodorowym to ważny etap na tej drodze

We kwietniu firma H2FLY z siedzibą w Stuttgarcie zaprezentowała po raz pierwszy publicznie swój samolot HY4 podczas targów lotniczych AERO. To czteromiejscowy samolot zasilany ogniwami paliwowymi z wodorem, co oznacza, że w jego układzie zasilania wodór reaguje z tlenem i jest przekształcany w energię elektryczną i wodę. Jest więc zupełnie bezemisyjny podczas swojej pracy, a jego rolą jest przyspieszenie rozwoju „czystego” transportu lotniczego.

Czytaj też: Opracowano power-suit dla pojazdów elektrycznych. Pomogła NASA, a Marvel zainspirował

Teraz ta firma ogłosiła, że po raz pierwszy wzniosła się swoim samolotem HY4 na wysokość 2203 metrów, co sprawiło, że ustanowiła nowy rekord wysokości lotu samolotem wodorowym. Dokonała tego podczas lotu na trasie o długości prawie 125 kilometrów ze Stuttgartu do Friedrichshafen, który odbył się 12 kwietnia. Był to więc przy okazji pierwszy przypadek pilotowania tego typu samolotu pomiędzy dwoma komercyjnymi lotniskami.

Czytaj też: Automatyczne ograniczanie prędkości samochodu w ramach geofencingu. Ford testuje takie rozwiązanie

Jest to niezwykłe osiągnięcie dla H2FLY, ponieważ żaden inny samolot pasażerski napędzany wodorem nie przeleciał do tej pory między dwoma komercyjnymi lotniskami. Jesteśmy również zachwyceni, że udało nam się ustanowić nowy rekord świata, osiągając wysokość ponad 2200 metrów naszym samolotem HY4 – powiedział prof. dr Josef Kallo, współzałożyciel i dyrektor generalny H2FLY.

Czytaj też: Samochody z ropy? Naukowcy zaproponowali produkcję lekkiego materiału z ropnego odpadu

To ważne momenty dla działalności H2FLY, która została założona przed siedmioma laty, a jej głównym celem jest wprowadzenie na rynek pierwszego samolotu z napędem wodorowo-elektrycznym, aby wspomóc rynek w przejściu na bezemisyjne loty. Według spekulacji tej niemieckiej firmy w ciągu najbliższych kilku lat samoloty wodorowo-elektryczne będą w stanie przewieźć do 40 pasażerów na odległość do 2000 km.