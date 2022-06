Jakie jest rozwinięcie liczby pi? Komputery podały baaardzo długą odpowiedź

Zapewne pamiętacie z lekcji matematyki, że liczbę pi można rozwinąć jako 3,14. Dwa miejsca po przecinku to jednak niezbyt imponujący rezultat, jeśli zestawić go z wynikiem osiągniętym przez komputery należące do Google.

W 2019 roku Google Cloud określiła tę liczbę do 31,4 biliona cyfr. Rekord nie utrzymał się jednak zbyt długo, bo zaledwie dwa lata później naukowcy z University of Applied Sciences of the Grisons zwiększyli tę liczbę do 62,8 biliona miejsc po przecinku. W tym roku doszło natomiast do kolejnego niesamowitego osiągnięcia.

Czytaj też: Najnowszy generator tekstu na obraz od Google potrafi stworzyć fotorealistyczne obrazy tego, co sobie wymarzysz

W roli głównej ponownie wystąpiło Google, a dokładniej rzecz biorąc – tamtejsze komputery. Dzięki ich zaangażowaniu udało się określić wartość liczby pi do 100 bilionów miejsc po przecinku. Google Cloud po raz kolejny wzięła więc udział w biciu rekordu, co jest szczególnie imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że został on potrojony na przestrzeni trzech lat.

Rozwinięcie liczby pi jest teraz znane do 100 bilionów miejsc po przecinku

To osiągnięcie jest potwierdzeniem tego, jak bardzo infrastruktura Google Cloud staje się szybsza z roku na rok. Podstawową technologią, która to umożliwiła, jest Compute Engine, bezpieczna i konfigurowalna usługa obliczeniowa Google Cloud, a także jej kilka ostatnich dodatków i ulepszeń: rodzina maszyn Compute Engine N2, przepustowość 100 Gb/s, wirtualna karta sieciowa Google Virtual NIC oraz zrównoważone dyski trwałe. możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Google

Program, dzięki któremu udało się obliczyć 100 bilionów cyfr liczby pi, jest znany pod nazwą y-cruncher v0.7.8. Algorytm, na którym się opiera, jest natomiast znany pod nazwą algorytmu Chudnovsky’ego. Kalkulacje rozpoczęły się w 14 października 2021 roku, a zakończyły 21 marca 2022 roku. Dokładniej rzecz ujmując, obliczenia potrwały 157 dni, 23 godziny, 31 minut i 7,651 sekundy.

Czytaj też: Cztery miesiące głowili się nad tym problemem matematycznym. Chiński geniusz rozwiązał go w ciągu nocy

Jak nietrudno się domyślić, do wykonania tak szeroko zakrojonych działań potrzeba dużej mocy obliczeniowej i zasobów. Google Cloud oszacowała wielkość tymczasowej pamięci masowej potrzebnej do wykonania obliczeń na około 554 TB. Warto dodać, że firma stworzyła klaster składający się z jednego węzła obliczeniowego i 32 węzłów pamięci masowej. Łącznie obejmowało to 64 cele blokowej pamięci masowej iSCSI.