Wreszcie odzyskano sanie rakietowe z tak wysoką prędkością. To otwarcie furtki do rozwoju broni hipersonicznej

Największe mocarstwa świata rozwijają obecnie przede wszystkim broń hipersoniczną, ale że ta nadal jest na wczesnym etapie, dążenie do niej wymaga testów jeszcze nie w powietrzu, a na lądzie. Ma to na celu ograniczyć koszty i zwiększyć efektywność, a tak się składa, że właśnie USA osiągnęło w tym znaczne postępy, jako że na torze testowym HHST po raz pierwszy odzyskano sanie rakietowe z tak wysoką prędkością, przekraczającą granicę tej hipersonicznej.

Sanie rakietowe to specjalna platforma testowa poruszająca się na szynach, którą rozpędzają rakiety. USA używa jej do badań nad bronią hipersoniczną

Obecne testy broni hipersonicznej poddają prowizoryczne obiekty ekstremalnym obciążeniom, aby sprawdzić, które materiały są w stanie wytrzymać wysokie temperatury i obciążenia związane z długotrwałym lotem z prędkością Mach 5 i wyższą. Nie jest jednak tak łatwo wywrzeć na dany improwizowany pocisk takie siły, dlatego USA postawiło już na specjalne lotnicze systemy hipersoniczne Talon-A i właśnie testy na torze testowym Holloman High-Speed Test Track (HHSTT).

Najnowsze osiągnięcie w tej drugiej kwestii przypada na koniec marca 2022 roku, jako że właśnie wtedy 846 Eskadra Testowa Sił Powietrznych USA w Holloman Air Force Base w Nowym Meksyku z powodzeniem odzyskała sanki rakiety wielokrotnego użytku po tym, jak te rozpędziły się do prędkości hipersonicznej, bo do około Mach 5,8, czyli ~7100 km/h. Wcześniej w testach tego typu udawało się to wyłącznie przy prędkości nieco ponad Mach 3.

Chociaż nie brzmi to zbyt rewolucyjnie, to jest to pierwszy przypadek udanego odzyskania przez dywizjon sań rakietowych wielokrotnego użytku po locie z taką prędkością. Daleko jednak temu wynikowi do rekordu samej prędkości, bo w przeszłości podczas testów sań rakietowych na torze HHSTT odnotowano znacznie wyższe wyniki – rzędu około Mach 8,6. Warto wspomnieć, że istniejący od 1949 roku i regularnie rozwijany HHSTT jest jedynym torem, na którym można odzyskać sanie poruszające się z prędkością hipersoniczną (czyli Mach 5 i wyższą) poprzez hamowanie z dużą prędkością.

Tego typu testy i odzyskanie sań wielokrotnego użytku po ich przygodzie przy prędkościach hipersonicznych jest ważna dla eskadry w ramach programu Hypersonic Sled Recovery (HSR). Pozwala bowiem na zebranie krytycznych danych po zakończeniu testów, co jest szczególnie ważne przy testowaniu dopiero co budowanych podstaw dla broni hipersonicznych.