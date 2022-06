Test chłodzenia Scythe Mugen 5 Rev. C

Scythe Mugen 5 to prawdziwa legenda wśród chłodzeń. Producent zdecydował się na wypuszczenie rewizji C, która przynosi nowy wentylator oraz montaż pod LGA1700. Jak chłodzenie wypadnie na tle konkurencji?

Co otrzymujemy wraz z Scythe Mugen 5 Rev. C?

Wśród dodatków znajdziemy zestaw montażowy, instrukcję, tubkę pasty Thermal Elixer 2, klipsy na wentylatory oraz śrubokręt. Mamy dołączony montaż pod LGA1700, więc nie będzie problemów z nowymi procesorami. Sporym plusem jest też świetny śrubokręt, który z pewnością przyda się nie tylko podczas montażu samego chłodzenia. Mamy również 4 sztuki klipsów więc możecie dołożyć drugi wentylator na tył.

Specyfikacja Scythe Mugen 5 Rev. C

Scythe Mugen 5 Rev. C ma wymiary 136 x 109,5 x 154,5 mm i waży 900 g. Dzięki kompaktowym rozmiarom bez problemów zmieści się ono w większości typowych obudów. Producent nie wspomina też nic o problemach z płytami głównymi, wiec tym również nie musicie się przejmować.

Za chłodzenie odpowiada sześć 6 mm ciepłowodów. Podstawka jest wykonana na idealne lustro. Sam radiator jest asymetryczny, co ma zapewnić pełną kompatybilność z pamięciami RAM. Warto też zwrócić uwagę na świetne wykonanie chłodzenia. Finy są dosyć grube i nie da się ich tak łatwo pogiąć podczas montażu wentylatora, a całość jest naprawdę solidna.

Dołączony wentylator to model Kaze Flex II 120 PWM. Jego maksymalna prędkość wynosi 1500 RPM, przepływ powietrza 67,62 CFM, ciśnienie 1,50 mmH2O, a głośność 26 dBA. Wentylator jest więc szybszy niż w przypadku Rev. B. Na bokach ma on antywibracyjne nakładki, a łączna ilość łopatek to 11.

Wygląd i montaż Scythe Mugen 5 Rev. C

Chłodzenie wygląda dobrze. Ciepłowody mają specjalne czapeczki, przez co nie widać ich zakończeń. Całość jest też srebrna i jedynie wentylator jest czarny. Jeśli nie zależy Wam na podświetleniu to powinniście być zadowoleni.

Montaż również jest prosty. Pod płytę podkładacie backplate, nakładacie na to plastikowe nakładki i mocujecie odpowiednie podkładki. Następnie stawiacie chłodzenie i całość przykręcacie dwoma śrubami. Jest to dosyć proste i nie ma z tym żadnych problemów.

Zebrane najważniejsze parametry Scythe Mugen 5 Rev. C

Wymiary: 136 x 109,5 x 154,5 mm

Waga: 900 g

TDP: b.d.

Rodzaj wentylatorów: Kaze Flex II 120 PWM

Maksymalna prędkość wentylatora: 1500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 67,62 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,50 mmH2O

Maksymalna głośność: 28,60 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 2066 Square ILM / 2011(V3) Square ILM; AMD: AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2 / FM1

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 250 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Wyniki testów nie są złe. Chłodzenie spokojnie radzi sobie z procesorem nawet przy 800 RPM. Wyniki są przy tym nawet niezłe w stosunku do pozostałych chłodzeń powietrzem. Niestety jednak jest tutaj Fortis 5, który na wszystkich obrotach jest wydajniejszy (choć na maksymalnych tylko nieznacznie).

Na maksymalnych obrotach chłodzenie na pewno będzie słyszalne i przy cichszych zestawach może przeszkadzać. Natomiast już na 1200 RPM jest bardzo dobrze, a na 800 RPM jest prawie idealna cisza. Wyniki są ponownie dobre, ale znowu Fortis 5 wypada po prostu lepiej. Nawet przy maksymalnych obrotach jest tylko nieznacznie głośniejszy od Mugen 5 na 1200 RPM.

Test Scythe Mugen 5 Rev. C – podsumowanie

Scythe Mugen 5 Rev. C to na pewno chłodzenie zasługujące na rekomendację. Ma ono montaż pod LGA1700, który jest dosyć prosty. Jest ono bardzo dobrze wykonane, ma kompaktowe rozmiary (nie powinno być problemów z płytami głównymi czy większością typowych obudów) i wygląda po prostu fajnie (o ile nie zależy Wam na RGB). Wyniki w testach temperatur są dobre, a sama głośność jedynie na maksymalnych obrotach może trochę przeszkadzać.

Natomiast testowany cooler powinien kosztować ok. 250 zł, co jest trochę zbyt wysoką kwotą. Sensowniejsze było by ok. 220 zł lub jeszcze niżej, w szczególności, że za 189 zł kupicie wcześniej wspomnianego Fortisa 5. Propozycja od SilentiumPC jest wydajniejsza i cichsza na wszystkich testowanych obrotach. Przewagą Mugena 5 jest lepsze wykonanie i mniejsze rozmiary, przez co nie powinno być problemów z płytami głównymi (przy Fortisie 5 trzeba na to uważać) czy zmieścicie go nawet w trochę mniejszych obudowach. Nadal uważam jednak, że cena powinna być po prostu niższa, aby propozycja od Scythe była bardziej konkurencyjna.