Sprzedaż TSMC w 2022 roku. Firma szykuje się na kolejne znaczne wzrosty

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, czyli po prostu TSMC, to największa na świecie firma zajmująca się produkcją układów półprzewodnikowych. To właśnie w jej fabrykach powstają najwydajniejsze kompleksowe SoC, ale też procesory centralne i graficzne z myślą o sprzętach stacjonarnych i mobilnych. Mimo konkurencji, nic nie wskazuje na to, że jakakolwiek firma dorówna TSMC w zaawansowaniu i m.in. dlatego najnowsze szacunki tak dobrze zapowiadają sprzedaż TSMC w 2022 roku.

Rynek półprzewodników to kopalnia złota. Sprzedaż TSMC w 2022 roku ma wzrosnąć jeszcze bardziej

W dobie pandemii zapotrzebowanie na układy półprzewodnikowe znacząco wzrosło w krótkim czasie, a problemy z produkcją, niepewne jutro oraz liczne lockdowny uniemożliwiły realizację szybkich i skutecznych inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jednak nawet pomimo tego wszystkiego, popyt był na tyle wysoki, że w 2021 roku TSMC odnotowała wzrost sprzedaży o 24,9% w ujęciu napływu gotówki.

Z kolei teraz, czyli już poniekąd „poza” pandemicznymi czasami, TSMC spodziewa się, że w 2022 roku zaliczy wzrost sprzedaży o jeszcze więcej, bo o około 30%. W tym kwartale TSMC spodziewa się zresztą przychodów w wysokości od 17,6 do 18,2 mld dolarów przy marży brutto rzędu aż 58%. Firma jednocześnie nie przejmuje się inflacją, a jej linie produkcyjne będą w pełni wykorzystane co najmniej do końca 2022 roku i zapewne jeszcze pierwszych miesięcy 2023 roku.

Co ciekawe, mimo tych wszystkich pozytywnych prognoz, solidnego planu na rozwój swoich fabryk i wnoszenie poziomu nanometrów na nowe poziomy, TSMC nie radzi sobie dobrze na tajwańskiej giełdzie w tym roku. Straciła bowiem ponad jedną dziesiątą swojej wartości w 2022 roku względem wyników w poprzednim roku, ale tak znaczny spadek nie spowalnia jej inwestycji.

Dla przypomnienia, tylko w tym roku TSMC wyda ponad 40 mld dolarów na zwiększenie mocy produkcyjnych i około ~40 mln dolarów w następnym. Obecnie zajmuje się też budową nowej fabryki w Arizonie w USA, rozwojem 3-nm procesu i przygotowaniami do postawienia fabryki z myślą o 2-nm procesie w mieście Hsinchu. Więcej o tym przeczytacie tutaj.