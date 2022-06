Natywne wsparcie Windows 11 na sprzęcie Apple? Dzięki temu projektowi są na to szanse

Czy Windows 11 działa na sprzęcie Apple? Wbrew pozorom… tak – można wykorzystać do tego albo oprogramowanie Parallels, albo przechytrzyć system, wykorzystując Windowsa 10. Pewne jest, że Windows 11 oficjalnie nigdy nie będzie wspierany przez sprzęt Apple, co Microsoft już zapowiedział przed rokiem. Nic więc dziwnego, że sprawą zajęła się społeczność, dążąc do sprawienia, że natywne wsparcie Windows 11 na sprzęcie Apple może i nadal nie będzie oficjalne, ale przynajmniej będzie.

Jeden programista postanowił przenieść Windowsa 11 na sprzęt Apple w postaci SoC M1… i nie tylko

Tak przynajmniej utrzymuje programista Arminder Singh, który realizuje swój projekt mający to umożliwić. Wprawdzie na ten moment jego praca stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo finalnie niektóre przeszkody mogą okazać się nie do obejścia. Tyczy się to nawet bezpośrednio architektury stosowanej przez Apple. Wprawdzie bazuje ona na podstawach firmy ARM, ale w praktyce układy Apple znacznie różnią się od tych ARM64 od Qualcomma czy MediaTeka oraz ich (kolejno) SoC Snapdragon i Dimensity.

Czytaj też: Już wiemy, który smartfon vivo może dostać ekstremalnie szybkie ładowanie 200 W

To z kolei bezpośrednio wpływa na ilość potrzebnej pracy, która finalnie umożliwi obsługę systemu Windows 11 na układach obecnych w sprzęcie Apple. Są jednak szanse, że Singh rozwiąże przynajmniej część problemów w tej kwestii za sprawą projektu Asahi Linux, czyli innego dążenia do uczynienia ze sprzętu Apple czegoś bardziej wszechstronnego. Ten projekt ma bowiem na celu zapewnienie kompatybilności nie tyle Windowsowi 11, a Linuxowi na układach Apple.

Czytaj też: Gniazdo procesorów Core 14. generacji. Poznaliśmy szczegóły socketu Meteor Lake

Nie będzie to trywialny projekt do ukończenia, jest wiele dziwactw charakterystycznych dla Apple, które muszę uwzględnić i rzeczy, które muszę zrobić, aby M1 mógł stabilnie uruchamiać system Windows. Nie ma gwarancji, że ten projekt zakończy się sukcesem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby doprowadzić go do końca, ale ostatecznie nie ma żadnej gwarancji, że uda mi się sprawić, aby Windows działał w doskonały sposób. Postaram się jednak zrobić wszystko, co w mojej mocy. Będę potrzebował czasu, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, więc nie ma żadnego ETA [określonego czasu realizacji poszczególnych etapów] dla niczego – pisze Arminder Singh na swoim blogu.

Czytaj też: Test Steelseries Arctis Nova Pro. Gamingowe słuchawki z zewnętrznym DACem

Według programisty, główny problem z przeniesieniem Windowsa 11 na sprzęt Apple jest związany z Apple Interrupt Controller (AIC). To opatentowany kontroler przerwań, który razem z jednostką zarządzania pamięcią wejścia-wyjścia M1 (IOMMU) utrudnia projekt.