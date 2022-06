Żołnierze będą mogli widzieć przez ściany. Xaver 1000 firmy Camero-Tech to umożliwi

Xaver 1000 to najnowsze dzieło izraelskiej firmy Camero-Tech w postaci przenośnego, wysokowydajnego systemu obrazowania nowej generacji, dzięki któremu żołnierze będą mogli widzieć przez ściany. Jak to możliwe? O tym poniżej.

Z Xaver 1000 żołnierze będą mogli widzieć przez ściany

Izraelska firma Camero-Tech określa swoje najnowsze dzieło mianem wysokowydajnego systemu obrazowania nowej generacji, za pomocą którego „można widzieć przez ściany”. W ogłoszeniu prasowym możemy przeczytać, że Xaver 1000 oferuje „bezprecedensowe możliwości operacyjne siłom wojskowym, organom ścigania, jednostkom wywiadowczym i osobom udzielającym pierwszej pomocy”.

Xaver 1000 określa najbardziej odpowiednie podejście, aby zapewnić skuteczne misje ratowania życia w różnych scenariuszach operacyjnych, takich jak ratowanie zakładników. Widok 3D o wysokiej rozdzielczości oraz inne potężne narzędzia systemu zapewniają wyjątkowy poziom świadomości sytuacyjnej. Dzięki możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu czułości, Xaver 1000 jest prawdziwym przełomem dla sił specjalnych i zespołów ścigania prowadzących operacje miejskie i wiejskie, które wymagają wiarygodnych informacji o ukrytych żywych obiektach – mówi Amir Beeri, dyrektor generalny i założyciel firmy Camero.

Jak można wywnioskować z oficjalnego opisu, Xaver 1000 ma sprawdzać się zwłaszcza w misjach, w których wiedza o tym, kto i gdzie znajduje się w budynku, jest kluczowa. Tego typu swoisty „wallhack”, czyli możliwość widzenia przez ściany, jest możliwy za sprawą algorytmu śledzenia żywych celów w oparciu o system sztucznej inteligencji oraz opracowaną przez firmę funkcję Sense-Through-The-Wall, która umożliwia wykrywanie i „widzenie” ludzi lub statycznych obiektów znajdujących się za ścianami i przeszkodami.

Co być może najważniejsze, ludzie są „widziani” przez Xaver 1000 w wysokiej rozdzielczości i to tyczy się nawet ich poszczególnych części ciała oraz dokładnej pozycji. System umożliwia również pomiar wysokości obiektów i określenie, czy są to dorośli, dzieci czy zwierzęta i może być obsługiwany przez jednego operatora. Sam w sobie jest też prosty, bo wedle firmy, po jego przystawieniu do ściany wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby aktywować aparaturę. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego wyświetlacza dotykowego o przekątnej 10,1 cala z prostym interfejsem użytkownika.