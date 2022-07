Acer i x-kom ruszają z akcją Promo Days. Sprzęt taniej o nawet 1100 zł!

Jeśli chłód za oknem nie nastraja Was wakacyjnie, to być może gorąca promocja przygotowana przez firmę Acer i x-kom wprawi Was w odpowiedni humor. Od 11 do 13 lipca, w ramach akcji Promo Days można zgarnąć różnego rodzaju sprzęt taniej o nawet 1100 zł.

Acer i x-kom podnoszą temperaturę gorącą akcją Promo Days!

Trzydniowe święto elektroniki pod nazwą Promo Days będzie trwa od dziś, czyli od 11 lipca, aż do 13 lipca, czasu jest więc niewiele, a oferty naprawdę atrakcyjne. Przygotowano sporo obniżek cen sprzętów, wśród których znajdziemy chociażby gamingowe Nitro 50 z procesorem Intel i5 i kartą graficzną RTX 3060 taniej o 850 zł! Jest także laptop Aspire Vero, który powstał w przyjazny dla środowiska sposób, z plastiku pochodzącego z recyklingu. Charakteryzuje się specjalnym trybem oszczędzania energii, przez co zmniejsza jego pobór, ale przy okazji nie ograniczając wydajności.

Wśród przecenionych sprzętów w ramach Promo Days znalazły się wybrane modele Aspire 3 i 5, Chromebooka 314, a także:

Laptopy Nitro 5 – nawet do 1000 zł taniej,

– nawet do 1000 zł taniej, 27-calowy monitor Nitro XV2 – obniżka o 500 zł,

– obniżka o 500 zł, Projektor z serii P1 – taniej o 300 zł,

– taniej o 300 zł, Laptop Swift 3 z procesorem Intel i5 oraz 16 GB RAMu – cena niższa o 500 zł,

z procesorem Intel i5 oraz 16 GB RAMu – cena niższa o 500 zł, Nie zabrakło też akcesoriów komputerowych, takich jak: gamingowa myszka Predator Cestus 315 (za 99 zł), plecak na 15-calowego laptopa (69 zł) czy myszka Nitro Gaming Mouse za zaledwie 49 zł (taniej aż o 50%).

Jest więc w czym wybierać, ale to tak naprawdę nie wszystko, bo całą resztę sprzętów znajdziecie na stronie internetowej: Promo Days.