Szybsze, oszczędniejsze i mądrzejsze ładowarki od Anker. Wykorzystują technologię GaNPrime

Ładowarki są dla każdego z nas codziennością. Ładujemy laptopy, smartfony, szczoteczki, smartwatche, słuchawki, myszki, klawiatury… no cóż, praktycznie wszystko, co towarzyszy nam w pracy i rozrywce. Warto więc robić to w możliwie najlepszy sposób i firma Anker chce nam to umożliwić, prezentując „szybsze, oszczędniejsze i mądrzejsze ładowarki” z technologią GaNPrime.

Technologia GaNPrime w ładowarkach Anker

W swoim ogłoszeniu firma Anker słodzi sobie na każdym kroku, twierdząc, że jest numerem jeden w sektorze ładowarek i… trudno się z tym nie zgodzić. Przynajmniej jeśli wierzymy w to, co firma właśnie zaprezentowała, a mowa o GaNPrime, czyli nowej generacji technologii związanej z ładowarkami na bazie azotku galu.

Tak oto nastała zupełnie nowa era ładowania, która „łączy najnowszą technologię GaN z autorskimi rozwiązaniami firmy Anker. GaNPrime i pozwala na bezpieczniejsze, szybsze i bardziej zrównoważone ładowanie”. W porównaniu do podstawowej technologii GaN, jej rozwinięta forma wykorzystuje technologię ActiveShield 2.0, PowerIQ 4.0, a przy tym jest bardziej kompaktowa i jest w stanie ładować więcej urządzeń.

GaNPrime reprezentuje nową erę w ładowaniu. Oprócz dostarczania szybszych i bezpieczniejszych doświadczeń związanych z ładowaniem, nasze nowe ładowarki GaNPrime oferują znaczne oszczędności w zużyciu energii, wzmacniając zaangażowanie firmy Anker w bardziej zrównoważoną przyszłość – powiedział Steven Yang, dyrektor generalny Anker Innovations.

Najważniejsza cecha nowych ładowarek? Średnia oszczędność ponad 7% energii w porównaniu do starych ładowarek krzemowych, więc teoretycznie na każde wydane 100 zł „na ładowanie”, oszczędzamy przynajmniej 7 złotych. W gospodarstwie domowym nie wydaje się to aż tak wielką zmianą, ale w firmach, gdzie przesiadują setki osób może to zrobić znaczną różnicę.

Dobra, dobra, ale kiedy w ogóle z tych ładowarek GaNPrime skorzystamy? Tak naprawdę już dziś, bo wiele nowych ładowarek trafiło już do sprzedaży w sklepie Amazon oraz bezpośrednio u producenta. Ceny wahają się od 59,99 do 109,99 dolarów, z czego te najwydajniejsze modele będą rozsyłane dopiero pod koniec III kwartału obecnego roku. Podstawowe trio obejmuje 735 Charger o mocy 65 watów, 615 Power Strip i 727 Charging Station.