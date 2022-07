Test laptopa Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C to topowa konstrukcja dla graczy, która przynosi między innymi GPU RTX 3080 Ti czy procesor i9-12950HX. Zapraszam do przekonania się, jak taka konfiguracja wypada w testach.

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C?

Asus oprócz różnych papierów dołącza do laptopa karabinek, latarkę UV, boczne nasadki oraz dwie ładowarki: tradycyjną 330 W oraz USB-C 100 W. Boczne nasadki pozwalają na spersonalizowanie laptopa, tutaj można też wydrukować w 3D kolejne. Ogromnym plusem są dwie ładowarki. Tradycyjna jest duża i ciężka, więc przy podróżach może przeszkadzać. Wtedy na pomoc przychodzi USB-C, którą jest już znacznie łatwiej przenosić.

Wygląd i wykonanie

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C bez wątpienia wygląda świetnie. Na górnym panelu znajdziecie podświetlane logo ROG. Ciekawostką jest użycie niewidzialnego tuszu, który możecie rozświetlić dołączoną latarką. Jest tutaj ukryty szyfr, który możecie odczytać. Rozwiązanie z pewnością jest ciekaw i innego od tego, co oferuje konkurencja. Z przodu, na boku mamy podświetlany pasek, klawiatura również ma ten efekt. Kolejny plus to obudowa wokół klawiatury, która w połowie jest przezroczysta. Dodając do tego możliwość zmiany bocznej nasadki otrzymujemy naprawdę świetny efekt wizualny. Pod tym względem laptop na pewno będzie znakomicie się prezentował.

Jakość wykonania również stoi na najwyższym poziomie. Na procesorze i karcie graficznej mamy nałożony ciekły metal Thermal Grizzly Conductonaut Extreme. Mamy również obecne wentylatory Arc Flow z 84 łopatkami, komorę parową czy cztery otwory wentylacyjne. Asus skupił się więc na chłodzeniu, które powinno stać na najwyższym poziomie. Również pozostałe aspekty laptopa, takie jak klapa czy sama obudowa wykonane są z bardzo dobrej jakości materiałów. Mając ten sprzęt w rękach czuć, że jest to konstrukcja z najwyższej półki.

Testowany laptop waży 3,10 kg i ma wymiary 395 x 282 x 234-283 mm. Jest to więc dosyć ciężka i duża konstrukcja, ale nie ma się co dziwić. Notebook ma bardzo mocne wnętrze, a na dodatek matrycę 17 calową, co musi zwiększać wymiary i wagę całości.

Na laptopie macie zainstalowane oprogramowanie Armoury Crate. Dzięki niemu możecie zarządzać sprzętem. Bardzo prosto zmienicie tryb pracy na Turbo, podświetlenie czy ustawienia matrycy. Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze i warto się z nim dokładnie zapoznać.

Dostępne złącza

Z lewej strony do dyspozycji mamy dwa złącza USB 3.2 Gen1 oraz audio. Z tyłu jest wejście na zasilacz, 2,5G ethernet, HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen2 (wspierające DisplayPort i PD) oraz Thunderbolt 4.

Złącza są w sporych odległościach od siebie, więc nie powinno być problemów typu zablokowanie bocznego złącza przy np. szerokim pendrive. Szkoda, że nie ma czytnika kart, ale plusem z pewnością są dwa złącza USB-C czy HDMI w standardzie 2.1.

Zastosowany ekran

Matryca 17,3 calowa również stoi na najwyższym poziomie. Jest to konstrukcja IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu 240 Hz. Czas reakcji wynosi 3 ms i obecny mamy również Adaptive Sync. Pokrycie kolorów DCI-P3 to 100%, więc możemy również liczyć na naprawdę świetną jakość obrazu. Zobaczymy tylko, czy testy rzeczywiście to potwierdzą.

Klawiatura i touchpad

Klawiatura świetnie wypada w praktyce. Asus deklaruje tutaj, że przełączniku zostały opracowane specjalnie dla intensywnej i długiej rozgrywki. Są one również w stanie wytrzymać 20 milionów kliknięć. Każdy z klawiszy ma również osobne podświetlenie, dzięki czemu możecie dokładnie ją spersonalizować. Nie zabrakło tez klawiszy, dzięki którym np. szybko włączycie tryb Turbo czy klawiatury numerycznej. Granie na niej jest bardzo wygodne, podobnie zresztą jak pisanie.

Touchpad również wypada dobrze. Ślizg jest odpowiedni i nie ma problemów z przyciskami LPM czy PPM. Jeśli nie możecie skorzystać z myszki to z pewnością gładzik nie będzie Was irytował.

Bateria, kamera i głośniki

Bateria ma pojemność 90 Wh, co ma pozwalać na odtwarzanie filmów do 8,5 godziny. Przy wykorzystaniu zasilacza 330 W możecie też ją naładować od 0 do 50% w ciągu zaledwie 30 minut. Dołączony zasilacz USB-C, tak jak wspominałem, przyda się podczas podróży, co jest kolejnym plusem.

Minusem z pewnością jest brak kamery, przez co nie możecie prowadzić wideokonferencji. Jedyna opcja to dokupienie osobnej. Natomiast głośniki to kolejna zaleta testowanej konstrukcji. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C ma ich cztery sztuki (dwa wysokotonowe i dwa niskotonowe) i są one napędzane technologią Dolby Atmos. Jakość dźwięku rzeczywiście jest fantastyczna. Podczas odtwarzania muzyki dokładnie słychać każdy dźwięk, również tony wysokie i niskie stoją na bardzo dobrym poziomie. Granie czy oglądanie filmów również wypada znakomicie. Tutaj nie mam wątpliwości, że będziecie z nich zadowoleni.

Specyfikacja techniczna

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C ma na pokładzie procesor Intel Core i9-12950HX. Oferuje on 8 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficient i łącznie 24 wątki. Maksymalne taktowanie turbo wynosi 5,00 GHz dla tych pierwszych i 3,60 GHz dla drugich. Pamięć RAM to model DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Mamy tutaj dwie kości po 16 GB, czyli łącznie 32 GB. Oczywiście pracują one w trybie Gear 2.

Karta graficzna to oczywiście zintegrowana z procesorem Intel UHD oraz Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 16 GB. Jej maksymalna moc wynosi 175 W, a ROG Boost to 1640 MHz. mamy też dwa dyski Samsung MZVL22T0HBLB-00B00 o pojemności po 2 TB. Są to konstrukcje PCI-E 4.0 połączone w RAID 0, więc wydajność powinna być świetna. Oczywiście nie zabrakło też WiFi 6E, Bluetooth 5.2 czy Windowsa 11 Home. Pod względem specyfikacji laptop jest więc topową konstrukcją na rynku.

Testy matrycy

Testy wykonałem za pomocą SpyderX Elite.

Matryca wypada świetnie w testach. Pokrycie kolorów wynosi 100% sRGB, 87% AdobeRGB i 98% P3. Gamma jest idealna i równa 2,2. Kontrast przy 100% jasności to 870:1, a jasność 319,2 cd/m^2. Punkt bieli wynosi wtedy 6600. Trochę lepiej mogło by być z równomiernością podświetlenia, która z lewej strony trochę odstaje od reszty. Dokładność kolorów jest również bez zarzutu i wynosi 1,02. Generalnie więc matryca jest znakomitej jakości.

Testy Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C w programach

Wersje programów, jakie wykorzystałem w testach, znajdziecie na wykresach. Testy Handbrake polegały na sprawdzeniu czasu konwersji filmu .mp4 o długości 10 minut i 33 sekund do H.264 i H.265 (1080p30). W testach 3DMark wykorzystałem benchmarki dostępne w darmowej wersji programu. Testy wykonałem po włączeniu trybu Turbo.

We wszystkich testach Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C znajduje się na pierwszym miejscu pod względem wydajności. Nie ma więc wątpliwości, że również w zastosowaniach profesjonalnych możecie liczyć na fantastyczną wydajność.

Testy Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C w grach (1920 x 1080)

Testy wykonałem po włączeniu trybu Turbo.

W pierwszej rozdzielczości możecie liczyć na świetną wydajność we wszystkich grach. Wyniki są naprawdę znakomite i zapewniają w pełni płynną rozgrywkę.

Testy Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C w grach (2560 x 1440)

Testy wykonałem po włączeniu trybu Turbo.

W rozdzielczości 2560 x 1440 px również we wszystkich tytułach średnia ilość fps jest powyżej 60. Spokojnie więc możecie odpalać gry na najwyższych detalach i cieszyć się płynną rozgrywką.

Testy Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C w grach (RT i DLSS)

Testy wykonałem po włączeniu trybu Turbo.

W grach z ray tracingiem laptop ponownie bardzo dobrze sobie radzi. W tytułach bardziej wymagających typu Cyberpunk 2077 przy ray tracingu wymagany będzie DLSS Jakość, albo nawet w większym trybie przy rozdzielczości 2560 x 1440, ale wyniki jak na notebooka są znakomite. W pozostałych dwóch tytułach nawet bez DLSS laptop radzi sobie bardzo dobrze.

Temperatury i taktowanie procesora

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie, włączonej przeglądarce, 100% jasności oraz połączeniu WiFi. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077 w maksymalnej dla ekranu rozdzielczości. Zdjęcia termowizyjne wykonałem przy wykorzystaniu smartfonu CAT S61. W spoczynku włączony był tryb Silent, a pod obciążeniem Turbo.

Spoczynek Spoczynek Obciążenie Obciążenie

Temperatura procesora w spoczynku wynosiła ok. 50°C dla rdzeni P i E, pod obciążeniem średnio dla rdzenie P było 84°C, a dla E 80°C. Karta graficzna nagrzewała się do 81°C pod obciążeniem. Temperatury nie są jakieś wysokie, więc tutaj nie ma problemów. Sama obudowa nie nagrzewa się zbyt mocno na klawiaturze, więc spokojnie możecie grać. Pod obciążeniem spód może być jednak dosyć ciepły i lepiej laptopa nie trzymać na kolanach. Procesor w grze pracował z taktowaniem 3,3 GHz (rdzenie P) i 2,6 GHz (rdzenie E), a w Cinebench R23 3,5-3,6 Ghz i 2,8-2,9 GHz.

Głośność

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie, włączonej przeglądarce, 100% jasności oraz połączeniu WiFi. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077 w maksymalnej dla ekranu rozdzielczości. W spoczynku włączony był tryb Silent, a pod obciążeniem Turbo.

W spoczynku jest idealna cisza i naprawdę nie ma na co narzekać. Pod obciążeniem z odległości 20 cm głośność wynosiła 52,5 dBA, czyli jest ona dosyć wysoka. Natomiast tutaj laptopy konkurencji potrafią wypadać jeszcze znacznie gorzej, czyli aż tak źle nie jest.

Czas pracy na baterii

Spoczynek polegał na samym wyświetlonym pulpicie, włączonej przeglądarce, 100% jasności oraz połączeniu WiFi. Obciążenia dokonałem poprzez odpalenie gry Cyberpunk 2077 w maksymalnej dla ekranu rozdzielczości. W spoczynku i pod obciążeniem włączony był tryb Silent oraz najwyższa wydajność zasilania.

Przy takich ustawieniach w spocyznku laptop wytrzymał ok. 5 godzin, co nie jest wybitnie wielkim wynikiem. Możecie go jednak wydłużyć poprzez choćby zmniejszenie jasności. Pod obciążeniem. Pod obciążeniem wytrzymał on ok. 1h, co jest dosyć standardowym wynikiem. Warto jednak zwrócić uwagę na naprawdę szybkie ładowanie. Przy wykorzystaniu ładowarki tradycyjnej (nie USB-C) od 26% do 80% udało się dojść w ciągu 42 minut.

Test Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C – podsumowanie

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C to zdecydowanie jeden z najlepszych laptopów na rynku. Oferuje on świetny wygląd, bardzo dobre wykonanie i wyposażenie. Matryca jest znakomitej jakości, klawiatura i gładzik wygodne, a audio pozwala na cieszenie się dobrej jakości muzyką. Szkoda tylko, że nie ma dołączonej kamery, co jest małym minusem.

W testach laptop wypada świetnie i zapewnia w pełni płynną rozgrywkę nawet w rozdzielczości 2560 x 1440 przy maksymalnych detalach. Z pewnością jest to zaleta zastosowania RTX 3080 Ti, i9-12950HX oraz 32 GB pamięci DDR5. Jeśli szukacie laptopa do gier, który zapewni świetne wyniki w grach to właśnie go znaleźliście. Co więcej również świetnie sprawdzi się w pracy, gdzie z pewnością plusem będzie 17,3 calowy ekran. Nie zapominajmy też o dwóch dyskach 2 TB PCi-E 4.0, które zapewniają świetną wydajność i sporo miejsca na gry czy różne pliki.

Notebook nie oferuje zbyt długiego czasu pracy na baterii, ale też nikt po takiej specyfikacji tego się nie spodziewał. Temperatury są w porządku, a przy trybie turbo potrafi zrobić się on głośny, choć tutaj nie jest jeszcze aż tak źle. W spoczynku możecie włączyć tryb Silent i praktycznie go nie słyszeć.

W momencie pisania tekstu cena Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C jest nieznana, ale z pewnością będzie ona bardzo wysoka. Jeśli jednak szukacie jednego z najlepszych i najwydajniejszych laptopów na rynku to zdecydowanie testowana konstrukcja będzie warta zapłacenia sporej kwoty.