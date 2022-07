Niewiarygodne widoki na poligonie treningowym US Army. Tak Amerykanie ćwiczą przeciwko Rosji

Na poligonie wojskowym w Camp Roberts w Kalifornii w ostatnim czasie można było dostrzec niepokojące widoki, bo jak inaczej nazwać „rosyjski sprzęt” operujący wokół tego amerykańskiego? W rzeczywistości to nic innego, jak przykład tego, jak Amerykanie ćwiczą przeciwko Rosji, wykorzystując specjalne zestawy do modyfikacji własnych pojazdów.

Rosyjskie BTR-90 na poligonie treningowym US Army?

Żołnierze Arizona Army National Guard podczas programu Exportable Combat Training Capability wykorzystali zestawy do przekształcenia swoich własnych Humvee w rosyjskie transportery osobowe BTR-90. Wyjawił to najnowszy komunikat prasowy US Army (Armii USA), zgodnie z którym żołnierze używali podczas ćwiczeń pojazdów Humvee zmodyfikowanych tak, aby przypominały produkowane w Rosji transportery osobowe BTR-90.

BTR-90 to wedle klasyfikacji Rosji transporter opancerzony, ale zważywszy na jego możliwości, standardy międzynarodowe wskazują, że to nic innego, jak kolejny bojowy wóz piechoty. Wszystko przez 30-mm armatę automatyczną 2A42 (tę samą, którą posługuje się BMP-2), karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm oraz granatnik automatyczny AGS-17. Poza tym pojazd został znacznie wzmocniony w myśl pancerza, a spód jego kadłuba ma kształt litery V co zwiększa jego odporność na wybuchy min i ładunków wybuchowych. Pomimo tego, że jest cięższy i większy niż BTR-80, którego zastępuje jest o wiele bardziej zwrotny i szybszy niż poprzednicy.

Amerykanie oczywiście nie mają dostępu do tych stosunkowo nowych sprzętów Rosji, ale ten problem rozwiązują zestawy modyfikacji wizualnych. Obejmują one lekkie ramy, nadmuchiwane elementy oraz tkaniny, które naśladują sygnaturę wizualną i sylwetkę BTR-90. Zestawy tego typu są od dekad wykorzystywane jako efektywna kosztowo alternatywa dla rzeczywistych wozów bojowych we wszelkich ćwiczeniach przeciwko potencjalnemu wrogowi.

Po „przerobieniu” Humvee na BTR-90 największą rolę w ćwiczeniach odegrał system Multiple Integrated Laser Engagement System, czyli MILES. To z kolei rodzina urządzeń treningowych, które dołączane są do różnych pojazdów i systemów uzbrojenia, pozwalając żołnierzom „strzelać” do siebie i rejestrować „trafienia” i „zabicia” podczas ćwiczeń.