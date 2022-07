Rosja testuje nowe narzędzie do rozpoczęcia nuklearnego pogromu. To SSBN Generalissimus Suworow

Flota rosyjskich SSBN, czyli okrętów podwodnych z napędem atomowym i rakietowymi pociskami balistycznymi powiększa się, a powyżej możecie obejrzeć zdjęcie jednego z nich – Kniaź Oleg. Pod koniec 2021 roku na służbę trafił Kniaź Oleg, a dziś, całe 8 lat od rozpoczęcia produkcji, testów praktycznych na szerokich wodach doczekał się szósty już okręt podwodny, Generalissimus Suworow.

SSBN Generalissimus Suworow to nowe rosyjskie narzędzie do rozpoczęcia nuklearnego pogromu

W przypadku SSBN Generalissimus Suworow mowa o rodzinie okrętów projektu 955, czyli typu Boriej, które zaprojektowano w latach 90. ubiegłego wieku i które rozpoczęto produkować od 1996 roku w wersji 955 i od 2012 roku w ulepszonej wersji 955A. Nie są specjalnie wielkie, ale i tak związane z nimi zagrożenie jest ogromne z racji przenoszenia pocisków z głowicami nuklearnymi.

Niedawno (wedle TASS, czyli rosyjskiej agencji prasowej) ten konkretny okręt typu projektu 955A po raz pierwszy wypłynął ze stoczni Sevmash na Morze Białe w celu przejścia prób fabrycznych. Tak też rozpoczęła się jego wielka droga na służbę do marynarki, która jest planowana jeszcze na ten rok. Zależy to jednak od tego, jak okręt sprawdzi się w praktyce, bo podczas tych trwających obecnie prób, oceniona zostanie jego zdolność do żeglugi, cechy operacyjne oraz ogólna zgodność z zaprojektowanymi charakterystykami.

Po nich nastąpi znacznie ważniejszy etap, na którym to rozpoczną się próby odbiorcze z praktycznym sprawdzeniem całego uzbrojenia. Mowa przede wszystkim o szesnastu balistycznych pociskach z 6-10 głowicami jądrowymi. To tak zwane pociski Buława, których możliwości jednoznacznie mówią nam, że nawet kilkukilometrowy margines błędu trafienia nie będzie dla nich problemem.

Te pociski są bowiem w stanie siać zniszczenie przez przynajmniej sześć swoich wspomnianych głowic typu MIRV, z czego każda z nich może posiadać moc rażenia rzędu nawet 150 kiloton. Oznacza to, że tylko jedna głowica posiada 10-krotnie większą moc niż bomba, którą zrzucono na Hiroszimę, a cała szóstka… no cóż, jeśli te pociski zaczną latać po uzbrojeniu, świat pożegna się ze względnym spokojem.