Nawet flagowe karty graficzne zaczęły tanieć. W Chinach rynek całkowicie się załamał

Czy karty GeForce RTX 4000 oraz Radeon RX 7000 w ogóle zadebiutują zgodne z harmonogramem? Czy może NVIDIA i AMD zmieni odwieczną tradycję „2-letniej kadencji” danych generacji albo przesuwając premiery o kilka miesięcy, albo realizując je… choć z mniejszą podażą? Obie firmy mają zapewne teraz nie lada zagwozdkę, bo kryptowalutowy krach i drastycznie zwiększona podaż używanych i nowych modeli sprawiła, że w Chinach rynek GPU się załamał i nawet flagowe karty graficzne zaczęły tanieć.

Ręka wolnego rynku w świecie kart graficznych. Za dużo do sprzedania i za ma mało chętnych, więc ceny lecą na łeb i na szyję

O ile w Europie i Stanach Zjednoczonych sytuacja nie wygląda tak korzystnie (jeszcze?) dla klientów, tak w Chinach ceny kart graficznych stają się z tygodnia na tydzień coraz bardziej atrakcyjne. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bo to w Chinach ma miejsce lwia część ich produkcji i to właśnie tam przez wiele miesięcy od początku 2021 roku miał miejsce największy „kryptowalutowy boom”, z którego wielu korzystało, wykupując całą masę kart graficznych do kopania. Jak obchodzono przepisy? Prosto – m.in. pod przykrywką prowadzenia kafejek internetowych.

Kiedy jednak zysk z kopania zaczął topnieć przez spadek cen kryptowalut, chińscy górnicy zaczęli masowo wyprzedawać swoje górnicze koparki i w efekcie na rynek w krótkim czasie wprowadzono całą masę używanych kart. Jeszcze pół roku temu taka sytuacja nie spowodowałaby aż tak wielkiego krachu, ale tak się złożyło, że wraz z kryptowalutowym krachem, podaż nowych kart graficznych znacząco się wzmogła. Efekt? O nim poniżej.

Wedle zestawienia przygotowanego na Baidu, 11 czerwca bieżącego roku w Chinach rynek kart graficznych przeżył istny wstrząs, spadając grubo poniżej wartości MSRP. Tyczy się to wszystkich modeli, ale przede wszystkim albo tych najtańszych (u AMD), albo najdroższych (w obu przypadkach).

Przykładowo zdecydowanie zbyt drogi GeForce RTX 3090 Ti spadł z 2234 do 1415 dolarów, czyli o aż 38%. Tuż za tym wynikiem plasuje się kosztujący teraz 744, a nie 1191 dolarów Radeon RX 6900 XT (spadek o 37,5%). Podobnie sprawa ma się z RTX 3090 oraz RTX 3080 Ti, które zaliczyły spadki o kolejno 29 i 33%, obniżając ceny do kolejno 1266 i 893 dolarów.

Z oczywistych względów darujemy sobie przeliczanie dolarów na złotówki, bo obecny kurs znacznie umniejsza tym przecenom i podkreślamy, że te ceny dotyczą nowych, a nie używanych modeli.