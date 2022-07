Rozbroi zanim zniszczy. Oto HiJENKS, czyli nowy pocisk mikrofalowy USA

Wedle najnowszych informacji nowy pocisk mikrofalowy USA wkrótce udowodni swój potencjał. Pracujące w pocie czoła nad HiJENKS laboratoria badawcze Marynarki Wojennej USA i Sił Powietrznych skończą tego lata wspólny pięcioletni wysiłek w celu rozwinięcia technologii mikrofal o dużej mocy. W tym celu będą przeprowadzać przez dwa miesiące kompleksowe testy HiJENKS, którego działanie przeciwko potencjalnym celom jest bardzo interesujące.

Pociski mikrofalowe HiJENKS sprawią, że masowe wykorzystywanie elektroniki w wojskowym sprzęcie odbije się wojskowym czkawką

Pozbawiony jeszcze jakichkolwiek zdjęć HiJENKS zawdzięcza swoją nazwę akronimowi od słów High-Powered Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike Weapon, które jednoznacznie określają charakter tego pocisku. To w skrócie niekinetyczna broń mikrofalowa o wysokiej mocy, co oznacza tyle, że zamiast niszczyć poprzez bezpośrednie uderzenie czy wybuch głowicy, HiJENKS będzie siać niszczenie poprzez technologię mikrofalową do wyłączania systemów elektronicznych.

W praktyce powinno to być tak skuteczne, jak bezpośrednie trafienie np. w helikopter tradycyjnym pociskiem, bo broń mikrofalowa jest w stanie nie tylko zakłócić działanie, ale wręcz również usmażyć elektronikę celu. W przypadku dronów takie uszkodzenia są jednoznaczne z całkowitym ich zniszczeniem, a w dobie zaawansowanych helikopterów i samolotów ze sterowaniem fly-by-wire, które są wręcz przepełnione elektroniką, najpewniej skuteczność HiJENKS będzie równie wysoka.

Warto wspomnieć, że sam w sobie HiJENKS jest następcą projektu AFRL Counter-electronics High-Power Microwave Advanced Missile Project, czyli dokładnie tego samego, którego testy zakończono dziesięć lat temu. Wiemy też, że nowy program czerpie pełnymi garściami z najnowocześniejszej technologii wojskowej, a ta pozwala m.in. znacząco ograniczyć wielkość systemu i wzmocnić jego skuteczność.