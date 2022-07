Rama tego elektrycznego roweru Was zachwyci! Honbike U4 ma w kieszeni więcej asów

Firma Honbike wprowadziła na rynek swój nowy elektryczny rower, którego rama od razu przyciąga wzrok. W Honbike U4 jest jednak znacznie więcej elementów, mogących przekonać do siebie chętnych, kiedy już model ten zadebiutuje w wersji czarnej i białej w Europie już we wrześniu w cenie 1699 euro.

Honbike U4 to zdecydowanie wyjątkowy rower elektryczny

Zacznijmy od tego, co jest zdecydowanie najważniejsze w przypadku tego elektrycznego roweru. Mowa o minimalistycznej ramie z wewnętrznie poprowadzonym okablowaniem, która tak naprawdę obejmuje tylko trzy aluminiowe rury (materiał serii 7000), łączące się z przednimi stałymi widełkami oraz tylnym kołem. Zostały ustawione tak, aby wymuszać na rowerzystach wyprostowaną pozycję i móc ugościć rowerzystów o wzrośnie od 1,6 do 1,9 na tradycyjnym siodełku z oświetleniem na tyle. Jeśli z kolei idzie o maksymalne obciążenie, wynosi ono racjonalne 120 kilogramów.

Czytaj też: Ukrainiec stworzył najbardziej niestandardowy rower trójkołowy w historii. Sensu nie ma, ale i tak przyciąga uwagę

Drugą ważną cechą Honbike U4 jest układ napędowy, który obejmuje 350-watowy (w Europie ograniczony do 250 watów mocy nominalnej) silnik w tylnej piaście, gwarantujący wspomaganie do 25 km/h. Ten wspomaga wysiłku użytkowników w ramach trzech trybów do wyboru z poziomu kontrolera na kierowcy, czerpiąc zasilanie z 432-Wh niewyjmowanego akumulatora litowo-jonowego zintegrowanego z ramą. Ten zapewnia ponoć do 100 km zasięgu na jednym ładowaniu.

Czytaj też: Włókno węglowe, wydajny silnik i wielki ekran. Oto elektryczny rower Specter 1, który nie tylko brzmi jak coś drogiego

Jak widzicie na zdjęciach, temu ebike brakuje nie tylko tradycyjnego łańcucha, ale też przerzutki. Nie bez powodu, bo ich rolę pełni zarówno pasek Gates Carbon Belt, jak i automatyczny system zmiany przełożeń SmartHon z systemem wspomagania ruszania pod górę. Wszystko to jest odporne na warunki atmosferyczne (IPX6) i zwieńczone 27,5-calowymi bezszprychowymi obręczami ze stopu magnezu, które otrzymały 2-calowe opony szosowe i niewielkie błotniki.

Czytaj też: Zestaw DiskDrive od Skarper obiecuje elektryczny rower niskim kosztem

Resztę elementów Honbike U4 uzupełniają hamulce tarczowe, wyświetlacz LCD, który pokazuje wszystkie podstawowe informacje dotyczące jazdy, wsparcie aplikacji poprzez Bluetooth, oświetlenie z tyłu i przodu oraz tradycyjna podpórka z jednej strony.