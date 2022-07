Karta Intel Arc A770 przetestowana. „Zniszczy konkurencję w stosunku ceny do wydajności”

Wygląda na to, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów od sprzętu na YouTube dostał niepowtarzalną okazję przetestowania tego, na co stać flagową kartę graficzną Intela. Mowa o twórcy kanału Linus Tech Tips, którego odwiedził Tom Petersen i Ryan Shrout z firmy, pozwalając, aby karta Intel Arc A770 została przetestowana w „Linusowym laboratorium”.

Karty graficzne Intela będą mieć problem w grach bez DirectX 12. Przetestowana karta Intel Arc A770 to potwierdza

Zacznijmy od tego, że nagranie zdradza wiele szczegółów i w ogólnym rozrachunku jest w pewnej części marketingowym filmem, który powstał pod czujnym okiem firmy… ale Linus zdołał i tak przedstawić Arc A770 tak, aby pokazać również jego słabe strony. Innymi słowy, mimo ewidentnego wpływu Intela na wydźwięk nagrania, ta wstępna recenzja i pokaz możliwości flagowej karty graficznej firmy zdecydowanie jest rzetelny.

W praktyce nie poznaliśmy wprawdzie cen (plotki wskazują na cenę poniżej 400$), dostępności, a nawet pełnej specyfikacji, ale testy wskazały, że podstawowy zegar karty wynosi 2,5 GHz, podczas gdy moc pożerana przez GPU (GPU Power Limit) wynosi 190 watów w nominalnym stanie. Rdzeń można jednak tradycyjnie podkręcać, zwiększając taktowanie i tym samym moc procesora – aż do 285 watów.

Nagranie ukazało po raz pierwszy kwestię tego, jak Intel podszedł do optymalizacji gier – czegoś, co od początku miało być największym wyzwaniem dla firmy. Okazało się, że Intel traktuje gry na „trzech poziomach”, które różnią się na ten moment skutecznością optymalizacji. Tradycyjnie najwyższy jest pierwszy i w tym konkretnym przypadku dotyczy gier wykorzystujących API DirectX12, a drugi sprowadza się do tych ze wsparciem DirectX12/Vulkan.

Oba zestawy tych gier mają działać świetnie i rzeczywiście pokaz Shadow of the Tomb Raider to zdradza, bo przejście z DX12 na DX11 owocuje spadkiem klatek na sekundę o mniej więcej połowę (40 vs 80 FPS). Tom Petersen dumnie twierdzi, że w przypadku tych gier Intel pokona konkurencję w kwestii stosunku ceny karty do jej wydajności, ale w innych… no cóż, będzie gorzej. Najważniejsze jest jednak to, że Arc A770 zostanie wyceniony tak, aby odzwierciedlać wydajność w tym trzecim poziomie.