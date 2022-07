Qualcomm kładzie kres spekulacjom i zdradza, kiedy zadebiutuje Snapdragon 8 Gen 2

Chociaż Snapdragon 8+ Gen 1 miał swoją premierę stosunkowo niedawno, a producenci smartfonów dopiero wypuszczają na rynek swoje urządzenia napędzane przez ten układ, my już od dłuższego czasu śledzimy informacje na temat kolejnego flagowca od firmy Qualcomm. I chociaż jego specyfikacja SoC Snapdragon 8 Gen 2 jest owiana tajemnicą, to przynajmniej poznaliśmy datę jego premiery.

Tak jak się spodziewaliśmy, Snapdragon 8 Gen 2 nie będzie czekał ze swoim debiutem do grudnia

Do tej pory Qualcomm, jeśli chodzi o coroczne wydarzenie Snapdragon Summit, trzymał się pewnej reguły – impreza odbywała się w grudniu na Hawajach. W tym roku firma postanowiła się nieco wyłamać, bo chociaż wydarzenie nadal odbywać się będzie na Hawajach, to zaplanowano je na wcześniejszy miesiąc.

Qualcomm ogłosił dzisiaj sporo istotnych nowości, wśród których znalazły się nowe układy Snapdragon W5 i W5+ przeznaczone do smartwatchy, a także data Snapdragon Summit, podczas którego ma zostać zaprezentowany tegoroczny flagowy chipset Snapdragon 8 Gen 2. Już wcześniej plotki wskazywały, że producent nie będzie czekać z jego premierą do grudnia i teraz mamy potwierdzenie. Wydarzenie zostało bowiem zaplanowane na 15-17 listopada.

Dlaczego zdecydowano się na przyspieszenie premiery? Tego nie wiadomo. Niektórzy spekulują, że jest to związane z chińskim Nowym Rokiem, podczas którego w kraju notowane są bardzo wysokie wzrosty sprzedaży. Chociaż wydarzenie odbywa się pod koniec stycznia, to producenci smartfonów muszą mieć przecież czas na wypuszczenie swoich flagowców odpowiednio wcześniej. Szybsza premiera Snapdragona im to umożliwi.

Na razie niewiele mówi się o urządzeniach, które napędzi Snapdragon 8 Gen 2. Właściwie przecieki wspominają tylko o serii Xiaomi 13, która ma zadebiutować (podobno) na przełomie listopada i grudnia. Spodziewamy się jednak, że im bliżej listopada, tym więcej będziemy słyszeć o planach innych producentów na wykorzystanie nieogłoszonego jeszcze flagowca Qualcomm.