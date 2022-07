Chińska karta graficzna Fenghua No.2 trafi na rynek! Poznaliśmy dokładną datę

Karta graficzna Fenghua, zwana też mianem Fantasy (to tłumaczenie z oryginału na angielski), jest dziełem chińskiej firmy Innosilicon, która w listopadzie ubiegłego roku zaprezentowała Fenghua No.1 w dwóch wariantach. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że kolejna chińska karta graficzna trafi na rynek i będzie to rozwojowa wersja oryginału, bo Fenghua No.2. Mamy nadzieję, że przynajmniej ona trafi na rynek i rzeczywiście stanie się ogólnodostępna.

Karta graficzna Fenghua No.2 wkrótce doczeka się premiery

Wedle informacji serwisu MyDrivers, Innosilicon ma zamiar wprowadzić na rynek kartę graficzną Fenghua No.2 już 3 sierpnia. Względem poprzednika będzie różnić się przede wszystkim podwojoną liczbą rdzeni… zarówno, jeśli idzie o te obliczeniowe, jak i fizyczne, bo po prostu postawi na połączenie na jednym laminacie dwóch fizycznych GPU.

Nie jest to nic innowacyjnego, bo tego typu projekty realizowało AMD oraz NVIDIA od lat i choć w teorii ma to sens, tak w praktyce wręcz przeciwnie, bo wymaga bardzo konkretnego i tym samym rzadko spotykanego procesu optymalizacji (zwłaszcza w grach). Co więc będzie miała do zaoferowania karta graficzna Fenghua No.2? O tym poniżej.

Jako że ten model wprowadzi po prostu dwa GPU na jeden laminat, producent śmiało posuwa się do stwierdzenia, że wydajność wzrasta dwukrotnie. Mowa więc o wzroście z 5 TFLOPS obliczeń FP32 i 25 TOPS INT8 (obliczenia SI) do kolejno 10 FLOPS i 50 TOPS, a firma nawet dumnie obnosi się z „podwojeniem możliwości wyjściowych kodeków”. Pobór mocy takiego sprzętu powinien wynosić poniżej 100 watów, bo model z jednym GPU miał pobierać zaledwie 50 watów.

Teoretycznie więc karta Fenghua No.2 powinna zapewnić dwukrotnie wyższą wydajność od RTX 3060, z którym miał konkurować model Fenghua No.1. W praktyce jednak lepiej uważać na tego typu zapewnienia, bo do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych kompleksowych testów tego modelu. Zwłaszcza że jego konfiguracje obejmują pamięci od 4 GB przez 8 GB i na 16 GB pamięci GDDR6 lub GDDR6X kończąc z prędkością do 19 Gb/s.