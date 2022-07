Nowy PowerToys już dostępny. To narzędzie uprzyjemnia korzystanie z Windowsa

PowerToys dostępne do pobrania prosto od Microsoftu jest narzędziem dla tych, którzy zamiast narzekać na Windowsa i wracać myślami do XP lub 7-ki, chcą coś z nim zrobić w prosty, przyjemnym, a przede wszystkim bezpieczny sposób. Dobrzej jest więc widzieć, że narzędzie się rozrasta i potwierdzeniem tego jest dostępny już do pobrania nowy PowerToys.

Microsoft zaktualizował narzędzie PowerToys do wersji 0.6

Microsoft PowerToys to oficjalny zestaw bezpłatnych narzędzi systemowych open-source przeznaczonych dla zaawansowanych użytkowników. Został opracowany przez firmę Microsoft, ale jest też rozwijany przez dobrowolnych deweloperów do użytku w systemie operacyjnym Windows.

Te narzędzia dodają lub zmieniają znane nam podstawowe funkcje oprogramowania, aby zmaksymalizować produktywność użytkownika i umilić mu doświadczenie korzystania z Windowsa poprzez szereg możliwości dostosowywania wizualnych elementów. Ważne jest to, że programiści z całego świata wraz z Microsoftem dbają o rozwój PowerToys zarówno w kwestii możliwości, jak i stabilności.

Tak jak zwykle, najnowszą wersję PowerToys (0.60) można pobrać z Microsoft Store lub z oficjalnego repozytorium na GitHubie, a jeśli macie już zainstalowane to narzędzie, aplikacja sama upomni się o pozwolenie na przeprowadzenie aktualizacji. Wśród najważniejszych zmian znalazł się: