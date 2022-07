Oficjalne wideo potwierdza kolejny szczegół specyfikacji składanej Motoroli razr 2022

Chociaż Motorola nadal nie ujawniła nam daty premiery swojego najnowszego składanego smartfona, to coraz częściej pojawiają się oficjalne informacje na jego temat. Tym razem dostaliśmy potwierdzenie powiększonego zewnętrznego wyświetlacza w razr 2022.

Wedle doniesień, razr 2022 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, nie zostało więc wiele czasu na ogłoszenie daty i sama premierę

Ponad tydzień temu doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi nadchodzącej Motoroli razr 2022. Firma ujawniła nam wygląd urządzenia, ale nadal nie podzieliła się datą jego premiery. Tak czy inaczej, ta zbliża się wielkimi krokami, czego potwierdzeniem mogą być kolejne oficjalne informacje udostępniane przez firmę.

Tym razem dostaliśmy potwierdzenie plotek o powiększonym zewnętrznym wyświetlaczu, choć widzimy to jedynie na materiale, bo dokładna specyfikacja nie została ujawniona. Mówi się jednak o 3 calach (z 2,7″ w poprzedniej Motoroli razr). Chen Jin, dyrektor generalny Lenovo Mobile China, pokazał nam też niespodziankę. Nie jest to jakieś rewolucyjne ulepszenie, a dodatek do zewnętrznego ekranu. Chodzi o możliwość grania na nim. Na materiale pokazano grę w kości, zapewne po to, by pokazać, że konkurencja takiego „bajeru” nie oferuje. Tutaj możecie obejrzeć udostępniony, krótki filmik.

Już wcześniej Motorola potwierdziła, że razr 2022 napędzany będzie przez układ Snapdragon 8+ Gen 1 i… to właściwie wszystko, co o specyfikacji oficjalnie wiemy. Na szczęście pojawiło się na temat tego smartfona wiele przecieków, dzięki którym wiadomo, że Motorola razr 2022 dostanie 6,7-calowy składany ekran P-OLED z odświeżaniem 120 Hz i całkowicie nowym mechanizmem zawiasów.Podwójna konfiguracja aparatów ma obejmować moduł główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 13 Mpix. Układ firmy Qualcomm będzie zaś wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.