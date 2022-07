Myśliwiec i dron. Futurystyczny duet idealny, choć wcale nie odległy

Wizja pilota współpracującego z maszyną jest mniej odległa niż może się nam wydawać. Wprawdzie historie z gier, filmów i książek (w tej tematyce polecam Do Gwiazd autorstwa B. Sandersona) zwykle przedstawiają mariaż systemu sztucznej inteligencji z myśliwcem, z którym główny bohater (pilot) się zaprzyjaźnia, ale są znacznie większe szanse, że SI trafi prędzej do nietypowego towarzysza myśliwca – autonomicznego drona.

Dzięki dronom takim jak MQ-28 Ghost Bat i QX-58A Valkyrie piloci myśliwców mogą doczekać się wyjątkowych towarzyszy

Wysłany na misję pilot myśliwca F-35 otrzymuje nagłe ostrzeżenie o wrogiej eskadrze nieświadomej jego pozycji, która leci w jego stronę. Nie panikuje. Nie ma ku temu powodu, bo wydaje tylko jeden prosty komunikat, a połowa eskadry jest już zniszczona i to mimo tego, że nasz bohater znajduje się tak od niej daleko, że żaden pocisk nie jest w stanie do niej dolecieć. Wczesne ostrzeżenie i zażegnanie zagrożenia pilot zawdzięcza nie „boskiej mocy”, a autonomicznemu dronowi-towarzyszowi z najnowszymi pociskami powietrze-powietrze, który leciał przed nim na zwiad. Dlatego właśnie myśliwiec i dron, to futurystycznie brzmiący, ale bardzo realny duet idealny.

MQ 28 Ghost Bat

Tego typu wizja była wielokrotnie poruszana podczas dwóch wielkich imprez, które niedawno się zakończyły. Mowa o Royal International Air Tattoo i Farnborough Airshow w Wielkiej Brytanii, na których to wielu liderów branży i osób na wysokich szczeblach w hierarchii armii stwierdziło, że myśliwce i drony są duetem idealnym, do którego za wszelką cenę trzeba dążyć.

Interoperacyjność między pilotem myśliwca i dronem jest możliwa poprzez nadanie temu drugiemu możliwości „decydowania” o sobie na własną rękę, ale wedle z góry narzuconych reguł. Wspomina się o wykorzystywaniu ich w roli zwiększania siły ognia, jak również platformy z czujnikami, kamerami i radarami, aby drony stały się nie „drugimi myśliwcami” a po prostu przedłużeniem myśliwców.

Nie jest to wcale odległe, bo prace nad dronami XQ-58A Valkyrie, czy MQ-28A Ghost Bat ciągle trwają, a ich integracja z myśliwcami jest już pewna… choć kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy.