Najpotężniejszy rosyjski pocisk przeciwpancerny strzela na nagraniu. Jeszcze go nie widzieliście

Za każdym razem, kiedy wspominamy o materiałach z frontu, które przedstawiają Rosjan oraz ich sprzęt w głównej roli, odczuwamy wrażenie, że wiele jest w tym zwyczajnej propagandy. Czy tak też jest tym razem? Trudno stwierdzić, oglądając tylko moment, jak Rosjanie strzelają z systemu 9P157-2 Chryzantema-S pociskiem 9M123 Chryzantema. To w skrócie najpotężniejszy rosyjski pocisk przeciwpancerny (tak przynajmniej określa go Rosja), który po raz pierwszy zobaczyliśmy na froncie.

W większości przypadków Rosja wystawia przeciwko Ukrainie starszy, leciwy sprzęt z kilkoma wyjątkami (śmigłowce Ka-52, czołgi z serii T-90), ale co jakiś czas docierają do nas dowody na wykorzystywanie na froncie nowoczesnego uzbrojenia innego typu. Ile w tym prawdy, a ile propagandy, zważywszy na to, jak słaby i przeżarty korupcją okazał się rosyjski przemysł wojskowy? Tego nigdy się nie dowiemy, ale niektóre propagandowe nagrania wydają się mówić same za siebie, choć to poniższe jest od tego wyjątkiem.

A fairly rare Russian 9P157-2 Khrizantema-S fires a 9M123 ATGM at a Ukrainian position in the east. pic.twitter.com/QqFvhwfezN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2022

Wedle informacji podawanych w 2021 roku przez oficjalną agencję prasową Rosji, pocisk 9M123 Chryzantema (zwłaszcza w wersji M) jest jednym z tych najpotężniejszych pocisków przeciwpancernych, które stworzyło to znienawidzone od 24 lutego 2022 roku państwo. W ręce armii rosyjskiej trafił w 2005 roku z nadzieją bycia świetną bronią do niszczenia lecących nisko helikopterów, czołgów Leopard 2 czy M1 Abrams.

Pociski Chryzantema, które są przeznaczone do systemów wyrzutni o tej samej nazwie, mierzą nieco ponad 2 metry, ważą 8 kilogramów i w wersji 9M123M wykorzystują laserowe naprowadzanie do precyzyjnego niszczenia celów oddalonych o maksymalnie 6000 metrów. Trudno jednak powiedzieć, jak te zapowiedzi „na papierze” sprawdzają się w rzeczywistości. Powyższe nagranie również na to nie odpowiada, choć ponoć pokazuje moment „ostrzału ukraińskiej pozycji”.