Najwydajniejsze karty graficzne tanieją w oczach. Tak dobrych cen jeszcze nie było

Z zakupami nowych kart graficznych obecnych generacji z najwyższej półki ewidentnie warto się wstrzymywać. Ceny spadają bowiem w niewiarygodnym tempie, co tyczy się zwłaszcza zbyt drogich od samego początku modeli od GeForce RTX 3080 wzwyż. Niestety podobne fale spadków nie dotarły do pozostałych modeli, przez co nadal są droższe od poziomu ceny detalicznej. Jednak jako że najwydajniejsze karty graficzne tanieją w oczach, to samo może czekać również te pozostałe.

Na ceny najwydajniejszych kart narzekaliśmy od samego początku. Korekta wolnego rynku jest teraz… cudowna

Zalew rynku używanymi modelami, skutek zwiększonej produkcji z czasów najwyższego zapotrzebowania i nowa generacja na horyzoncie – to trio jest głównym powodem, dlaczego teraz ceny kart graficznych spadają z tygodnia na tydzień. Jednak największe spadki można odnotować w najwyższych sektorach rynku, ale jest to coś, co nie powinno nas w ogóle dziwić – tam zawsze było zbyt drogo.

Dla przypomnienia, cena detaliczna RTX 3080 10 GB wynosiła 699$, a cena RTX 3080 12 GB w połowie lipca została wyznaczona na 799$. Ma się to nijak do wykorzystujących topowe rdzenie Ampere kart RTX 3080 Ti, RTX 3090 oraz RTX 3090 Ti, których cena wynosiła od samego początku kolejno 1199$, 1499$ i 1999$.

Pierwsze odgórne cięcia cen zanotowaliśmy w połowie lipca. Wtedy to okazało się, że partnerzy firmy NVIDIA ścięli te kwoty do kolejno 1099, 1299 i 1499 dolarów amerykańskich. Dziś jednak ceny poleciały na łeb i na szyję w jednym z największych sklepów Internetowych w USA, bo najtańsze oferty całego trio wynosiły już odpowiednio 899, 1250 i 1450$. Nic nie wskazuje jednocześnie na to, że takie przeceny „co kilka dni” się na tym zatrzymają, ale najpewniej zbliżamy się do punktu krytycznego.

Patrząc teraz na średnie ceny poszczególnych GeForce RTX na rynku, dystrybucja cen powoli zaczyna mieć sens i tylko RTX 3090 oraz RTX 3090 Ti brakuje większej korekty, aby lepiej wpisać się w różnice 100-200$ między poszczególnymi modelami. Nie oznacza to jednak, że obecne ceny są wyjątkowo dobre. Na tle ostatniego roku może i tak, ale patrząc na to, że te karty mają już prawie 2 lata, tym cenom daleko do upragnionego poziomu.