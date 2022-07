Naukowcy wzięli się za chłodzenie procesora Intel Core i7-8700K. Czy to przyszłość chłodzenia?

Niegdyś procesorów centralnych (CPU) nie trzeba było chłodzić. Czasy się jednak zmieniły, bo wraz ze wzrostem wydajności, wzrastały też zegary, a tym samym zapotrzebowanie na energię. Proste równanie jest nieubłagalne i zawsze wzrost pożeranej energii jest równoznaczny ze wzrostem temperatur z racji generowania tak zwanego ciepła odpadowego, którym zajmują się systemy chłodzenia. W dobie rosnącej wydajności koniecznie trzeba je ulepszyć, więc możemy tylko cieszyć się z tego, że w ostatnim czasie Naukowcy wzięli się za chłodzenie procesora Intel Core i7-8700K.

Mikroprzepływowy system chłodzenia w procesorze. Efekty? Zdecydowanie imponujące, bo to chłodzenie procesora jest czymś zupełnie nie z tej ziemi

Zespół badaczy z Microsoftu i Georgia’s School of Electrical and Computer Engineering postanowił sprawdzić, na co można liczyć po połączeniu mikroprzepływowego systemu chłodzenia z podkręconym do granic 6-rdzeniowym i 12-wątkowym procesorem Intel Core i7-8700K. W tej konfiguracji zdołali podbić procesor o TDP nominalnym rzędu 95 watów do aż 215 watów i efektywnie go chłodzić z wykorzystaniem jedynie wody o temperaturze pokojowej.

W praktyce zastosowanie mikroprzepływowego systemu obniżyło temperaturę pracy o oszałamiające 44,5% w porównaniu z tradycyjnym chłodzeniem wodnym. Jest to o tyle ważne, że wspomniane 215 watów było generowane na ledwie 149-mm2 matrycy, co pod kątem stosunku powierzchni do mocy przewyższa np. Core i9-12900K z 215-mm2 matrycą o maksymalnym TDP PL1/PL2 na poziomie 241 watów.

Sukces tego projektu sprowadza się do podstaw działania chłodzenia mikroprzepływowego, które bierze swoją nazwę od mikrokanałów, które w tym przypadku zostały dodane bezpośrednio do procesora. Zwyczajna woda przepływa przez te kanały, które są odizolowane od tranzystorów układu scalonego i chłodzi je znacznie bardziej bezpośrednio względem tradycyjnych metod. Pomija bowiem proces transferu ciepła z tranzystorów do IHS-a, z którego dopiero odbiera je odpowiedni radiator.

Proces implementacji tego typu chłodzenia w procesorze nie jest jednak aż tak prosty. Naukowcy w swojej pracy musieli dostać się do matrycy krzemowej procesora, wytrawić mikrokanały na jego górnej warstwie, zamontować procesor w gnieździe płyty głównej, dodać do niego kolejną warstwę krzemu, zapewniając port wejściowy i wyjściowy dla samej wody. Ciężko więc stwierdzić, czy chłodzenie tego typu kiedykolwiek trafi do użytku w konsumenckich procesorach, ale w przypadku centrów danych są na to szanse ze względu na znacznie większy budżet.