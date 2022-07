Nie tylko Motorola pracuje nad smartfonem wyposażonym w aparat 200 Mpix

Od wielu miesięcy śledzimy przecieki dotyczące nowej Motoroli edge 30 Ultra, która będzie pierwszym na świecie smartfonem wyposażonym w aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Fakt, że będzie pierwszym, nie oznacza jednak, że jedynym.

Motorola będzie pierwsza, ale inni producenci też chcą wyposażyć swoje smartfony w aparat 200 Mpix

Już ponad rok temu Samsung zaprezentował swój czujnik aparatu o nazwie ISOCELL HP1 oferujący rozdzielczość 200 Mpix. W tym roku odbyła się także premiera ISOCELL H3, a różnica pomiędzy oboma sprowadza się do formatu optycznego i rozmiaru piksela, które wynoszą odpowiednio 1/1,22” i 0,64 µm oraz 1/1,4” i 0,56 µm (przed binningiem 4 w 1).

Jeśli śledzicie smartfonowe przecieki to zapewne już wiecie, że Motorola edge 30 Ultra, znana też jako X30 Pro (nazwa na rynek chiński) lub Frontier (nazwa kodowa używana przez długi czas w przeciekach), będzie pierwszym na świecie urządzeniem wyposażonym w ISOCELL HP1. Premiery tego smartfona spodziewamy się jeszcze w tym miesiącu, choć istnieją szanse, że niedługo później pojawi się kolejny model z takim aparatem, choć już od innego producenta.

Ta informacja również nie jest dla nas zbyt wielką nowością, bo już jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, że także Xiaomi opracowuje smartfon z 200-megapikselowym aparatem. Najpierw mówiło się, że będzie to Xiaomi 12T Pro, kolejny flagowiec, którego premiery spodziewamy się w najbliższym czasie. Teraz zaś pojawił się kolejny przeciek, który udostępnił znany leakster Digital Chat Station. Według niego, w przygotowaniu jest smartfon z czujnikiem 200 Mpix, układem Snapdragon 8+ Gen 1, wyświetlaczem 120 Hz i baterią 5000 mAh. Przeciek co prawda nie wskazał bezpośrednio na Xiaomi, jednak trudno nie połączyć tych specyfikacji właśnie z Xiaomi 12T Pro.

Jasne, to mogłaby być również nadchodząca Motorola, ale w jej przypadku doniesienia mówią o baterii 4500 mAh i odświeżaniu 144 Hz, więc ten strzał można wykluczyć. Zaprzeczył temu również leakster w jednym z komentarzy. Stąd właśnie wniosek, że może to być nadchodzący model od Xiaomi, choć niektórzy powyższą specyfikację łączą z Redmi K50S Pro. To jednak nie wyklucza tego, że to samo do zaoferowania będzie miał Xiaomi 12T Pro, bo mówi się, że będzie to po prostu ten sam smartfon, jednak z inną nazwą zależnie od rynku.

Na razie nie mamy konkretów co do premiery tych modeli, ale spodziewamy się, że Xiaomi będzie chciało wypuścić je na rynek odpowiednio wcześnie, by nie przyćmić premiery serii Xiaomi 13, której spodziewamy się na koniec roku, po ogłoszeniu przez Qualcomm SoC Snapdragon 8 Gen 2.