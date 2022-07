Dzięki tej promocji Xiaomi Smart Band 7 kupisz w naprawdę świetnej cenie

Choć nową opaskę Xiaomi Smart Band 7 można kupić w Polsce już od kilku dni, to dopiero dzisiaj producent ruszył z promocją. To akurat trochę dziwne, bo zwykle niższą cenę oferuje właśnie w dniu rozpoczęcia sprzedaży. Tak czy inaczej, opaska staniała i jeśli wcześniej zastanawialiście się nad jej kupnem – teraz macie ku temu świetną okazję.

Ruszyła promocja na Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi nieco nas zaskoczyło, bo jeszcze przed polską premierą nowej opaski spodziewaliśmy się ceny oscylującej w okolicach 300 zł, tak jak to ma miejsce w innych krajach. Tymczasem regularna cena wynosi 249 zł, więc dużo mniej. Jeśli jednak i ta kwota jest dla Was za wysoka i zwyczajnie nie chcecie płacić za urządzenie aż tyle, to ta promocja będzie dla Was idealna.

Od dziś, czyli od 15 lipca aż do 18 lipca do godziny 23:59 będziecie mieli okazję zakupić Xiaomi Smart Band 7 aż o 50 zł taniej, czyli za 199 zł. Promocja obowiązywać będzie zarówno na stronach producenta, jak i na Allegro czy sklepach Media Expert, Media Markt, Komputronik, Neonet, RTV Euro AGD czy x-kom. Czasu na skorzystanie z oferty jest więc niewiele, a dodatkowo należy pamiętać, że choć nie wyznaczono z góry limitu sztuk, to zapas magazynowy może się szybko wyczerpać.

Dla przypomnienia, Xiaomi Smart Band 7 charakteryzuje się 1,62-calowym ekranem AMOLED z funkcją Always On Display. Bateria o pojemności 180 mAh ma wystarczyć nawet na 14 dni pracy. Oczywiście nie zabrakło tutaj takich funkcji jak ciągle działający pulsoksymetr, który poinformuje nas za pomocą alarmu, gdy natlenienie krwi spadnie do 90%, 120 trybów sportowych, miernika zużycia kalorii, analizy treningów, monitorowania snu czy pomiaru tętna. Opaska łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.2 i zapewnia wodoszczelność do 5 ATM.