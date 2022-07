Redmi K50S Pro pojawia się w przeciekach. Xiaomi szykuje kolejny smartfon z potężną specyfikacją

Xiaomi szykuje w drugiej połowie tego roku istny wysyp flagowców. Za nami premiera serii Xiaomi 12S z modelem Ultra na czela, a w przygotowaniu jest jeszcze kilka innych, potężnych urządzeń. Wśród nich, podobno, będzie Redmi K50S i K50S Pro. Teraz ten drugi pojawił się w przeciekach, ujawniając kilka kluczowych szczegółów swojej specyfikacji.

Redmi K50S Pro szykuje się do premiery, na pokładzie najnowszy Snapdragon i aparat o ogromnej rozdzielczości

Nowe flagowce Redmi mają być wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, choć to akurat nie jest niczym dziwnym, bo aż do premiery Snapdragona nowej generacji, to właśnie ten chipset napędzi najpotężniejsze modele na rynku. Bardziej interesujący jest fakt, że rzekomy Redmi K50S Pro dostanie też 200-megapikselowy aparat.

Informacje te zdradził znany leakster Digital Chat Station, ujawniając również, że smartfon dostanie ekran z odświeżaniem 120 Hz i baterię o pojemności 5000 mAh. W treści wpisu na Weibo nie padła konkretna nazwa smartfona, ale bazując na tym, co już wiemy, nie może być to specyfikacja edge 30 Ultra, bo choć flagowiec Motoroli ma być pierwszym na świecie modelem z 200-megapikselowym aparatem, to jego bateria będzie miała pojemność 4500 mAh, a ekran odświeżany będzie z częstotliwością 144 Hz. Temu, że specyfikacja dotyczy nowej Motoroli zaprzeczył również autor wpisu.

Wydaje się więc, że informacje dotyczą opracowywanego właśnie Redmi K50S Pro, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę przeciek, który pojawił się niedawno na temat innego smartfona Xiaomi. Chodzi o Xiaomi 12T Pro, który również ma dostać aparat 200 Mpix, a który będzie właśnie globalną wersją wspomnianego K50S Pro. Warto na koniec jeszcze wspomnieć, że Chińska premiera nowego Redmi powinna odbyć się już w sierpniu, na co wskazują coraz liczniejsze certyfikaty (w tym ten wydany przez 3C).