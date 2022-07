NVIDIA złapana na gorącym uczynku. Jak nie naciąć się przy kupnie GeForce RTX 3050?

Doskonale znamy możliwości oryginalnej karty graficznej GeForce RTX 3050, dlaczego też świat został zaskoczony niedawnym odkryciem, jakiego dokonał Golden Pig Upgrade Pack. Okazało się bowiem, że karty graficzne GeForce RTX 3050 w wersji przeznaczonej dla producentów „składaków”, są słabsze od tych oryginalnych i to bardziej, niż mógłby podpowiadać rozsądek.

NVIDIA nabija ludzi w butelkę? Trafiający w ręce producentów OEM model GeForce RTX 3050 obnażył, zdecydowanie nieprokonsumencką, strategię firmy

Od lat ludzie nieobeznani na rynku kart graficznych mogą mieć problemy z wyborem odpowiedniego dla siebie modelu. Nie bez powodu, a dlatego, że nazewnictwo i podział ofert NVIDIA oraz AMD jest daleki do ideału. Nazywanie tak samo modeli kart z myślą o komputerach stacjonarnych i laptopach to jedno. Zupełnie jak wprowadzanie wariantów z różnym pokładem pamięci VRAM. NVIDIA poszła jednak o krok dalej… tnąc możliwości GeForce RTX 3050 i pozostając przy tej samej nazwie.

Informujemy o tym nie bez przyczyny, a ze względu na to, że słyszeliśmy już wiele historii na temat tego, jak to na rynku trwał trend sprzedawania kart graficznych ze wstępnie wyprodukowanych zestawów. W takich sytuacjach klienci mogą po prostu spojrzeć do obudowy, odczytać nazwę na boku karty, zauważyć, że wygląd jest wręcz identyczny względem referencyjnego modelu i cieszyć się zakupem. Przynajmniej do czasu aż nie porównają sobie wydajności nowo nabytego RTX 3050, która będzie zauważalnie niższa względem tego, co mogli zobaczyć w niezależnych testach.

Wtedy taki zbity z tropu nabywca, zacznie drążyć temat i tak oto rzut okiem na GPU-Z odpowie mu na pytanie, dlaczego wydajność jego RTX 3050 jest niższa niż powinna. Specyfikacja będzie bowiem zupełnie inna względem tego, co ten model powinien zapewniać. Tyczy się to procesora graficznego, bo na szczęście 8 GB GDDR6X na 128-bitowej pozostało (najpewniej, bo nie znamy ich zegara) bez zmian.

W tych okrojonych GeForce RTX 3050 zamiast rdzenia GA106-150 z 2560 rdzeniami CUDA, 20 RT oraz 80 Tensor, znajdziemy nieokreślone dokładnie GPU GA107 z kolejno 2304, 18 i 72 rdzeniami. To zmiana o dobre ~10%, co w przypadku karty, która ma w najlepszym wypadku zapewniać stałe 60 FPS w grach AAA, może mieć kluczowe znaczenie.