RTX 4090 z zegarem boost większym o 50%? Oto wszystko, co wiemy o GeForce RTX 4000

Oficjalnie rozpoczynamy nowy, na bieżąco aktualizowany, wpis na temat kart graficznych NVIDIA nowej generacji. W tym artykule przekażemy Wam wszystko, co wiemy o GeForce RTX 4000, regularnie aktualizując go za każdym razem, kiedy świat obiegnie ważna informacja na ich temat. Dlatego też dziś zebraliśmy wszystkie szczegóły o RTX 4000, które pojawiły się do tej pory i odpowiadamy na kwestię pamięci, procesorów graficznych i samej daty premiery.

NVIDIA GeForce RTX 4090 z zegarem boost większym o 50%? [05.07]

Wiele już plotkowano na temat tego, co będzie miała do zaoferowania flagowa (przez pewien czas) karta graficzna rodziny GeForce RTX 4000, a dziś mamy co do tego kolejną informację. Tym razem wszystko rozbija się o zegar boost, czyli ten, do którego procesor graficzny „dąży” podczas obciążenia, zwiększając tym samym swoje możliwości względem tych podstawowych, które wyznacza zegar podstawowy. Oczywiście to nie tak, że zegar boost jest ciągle osiągalny, bo jest to zależne od temperatury, a nawet danych obliczeń.

Continue to update.

RTX 4090, AD102-300-A1, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, base 2235 boost 2520 actual max >2750;

RTX 4080, AD103-300-A1, 10240FP32, 256bit 21Gbps 16G GDDR6X, 420W,

RTX 4070, AD104-275-Kx(x is a number)-A1, 7168FP32, 160bit 18Gbps 10G GDDR6, 300W. July 4, 2022

Dostępny obecnie GeForce RTX 3090 cechuje się bazowym zegarem rzędu 1395 MHz i tym boost na poziomie 1695 MHz, jeśli idzie o modele referencyjne. Z kolei wedle powyższych nieoficjalnych informacji, jego następca w postaci RTX 4090 ma podbić te wartości o kolejno 60 oraz 49 procent, co oznacza wzrost do odpowiednio 2235 i 2520 MHz. Warto też zaznaczyć, że ten maksymalny (np. w grze) ma przebić 2750 MHz.

Ta wiadomość zyskuje na wiarygodności z racji tego, że pierwsze plotki na temat RTX 4090 wskazywały, że jej wydajność będzie dwukrotnie wyższa od RTX 3090. Teraz rzeczywiście ma to sens, bo 16384 rdzeni CUDA z 2750-MHz zegarem przełoży się na 90 TFLOPS wydajności w obciążeniach pojedynczej precyzji. Dla przypomnienia, oprócz tego

GeForce RTX 4060 pożre więcej energii niż RTX 3070? [06.06]

Pamiętacie czasy GeForce GTX 1060 6 GB? Ta karta była wręcz idealna, patrząc na to, co obecnie dzieje się z rodziną „mainstreamowych” X060, których cena wystrzeliła do poziomów niegdysiejszych modeli X070/X080. Dziś mamy dla Was kolejną dawkę przecieków, spekulacji oraz plotek, które zaoferował nam kopite7kimi.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 5, 2022

Według tego, cenionego w grupie „leakerów”, informatora, RTX 4060 będzie pobierał jeszcze więcej energii od RTX 3070, co jest… no cóż, wręcz niepokojące na tle ciągle powracającej obawy co do tego, że nowa generacja kart graficznych wejdzie na zupełnie nowy poziom w kwestii energożerności. Zakładaliśmy, że będzie to dotyczyć głównie modeli z najwyższej półki, a tu proszę – są szanse, że to samo czeka rynek „średni”.

GeForce RTX 3070 pobiera od 220 do 250 watów, podczas gdy GeForce RTX 3060 12 GB zżera 170 watów w wersji podstawowej. Informator odnosi się zapewne do poziomu podstawowego (modeli przed OC), co sugeruje, że RTX 4060 będzie pobierał grubo ponad 220 watów. To oczywiście plotki, ale mają dużo sensu, bo karty RTX 4080-RTX 4090 Ti mają wykorzystywać od 450 do 600 watów, więc RTX 4070/Ti wpisze się idealnie w poziom 380-430 watów, a RTX 4060/4060 Ti w ramy 290-350 watów.

Harmonogram premier kart graficznych NVIDIA nowej generacji [31.05]

Przed ponad 16. miesiącami NVIDIA zorganizowała prezentację kart graficznych GeForce RTX 3090, RTX 3080 i RTX 3070. Te modele ujrzały więc światło dzienne „wspólnie”, ale finalnie trafiły na rynek w innych terminach. Po dwóch tygodniach od prezentacji zadebiutował RTX 3080, po miesiącu RTX 3090, a po dwóch miesiącach – RTX 3070.

Firma przyzwyczaiła więc już świat do nietypowego podejścia co do realizowania premier, co zapewne będzie kontynuowane w przypadku RTX 4000. Ta seria ma zadebiutować w połowie lipca, co z całą pewnością odnosi się do zapowiedzi, bo finalnie na rynek te karty trafią ze stosownym opóźnieniem, więc najpewniej dopiero w sierpniu.

nVidia's launch strategy for "Ada Lovelace": 2 paths seem possible.



A) 4080 → 4090 → 4070



B) 4090 → 4080 → 4070 — 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 29, 2022

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom, najpierw zadebiutuje GeForce RTX 4090, następnie RTX 4080, a finalnie RTX 4070. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo, ale jeśli NVIDIA utrzyma wcześniejszy harmonogram, flagowego RTX’a doczekamy się na przełomie lipca/sierpnia, RTX 4080 dopiero w połowie sierpnia, a RTX 4070 we wrześniu.

Specyfikacja kart graficznych NVIDIA nowej generacji [27.05]

Powoli zbliża się okres, w którym każdego tygodnia będzie do nas trafiać nowa informacja na temat GeForce RTX 4000, czyli kart graficznych NVIDIA nowej generacji. Tym razem wyciek dotyczy kompletnej specyfikacji każdego spodziewanego modelu, na temat których pojawił się szereg informacji na Bilibili. To ważny moment, jako że do tej pory wiadomości dotyczyły głównie kart graficznych z najwyższej półki.

Porównanie modeli nadchodzącej i obecnej generacji zdradza, jak ważną premierę szykuje dla nas NVIDIA, bo co tu dużo mówić – firma najwyraźniej nauczyła się po ostatnich wpadkach, co musi zapewniać poszczególnym modelom… poniekąd. Wyjątkiem jest GeForce RTX 4060, który ponoć ma otrzymać nie 12 GB pamięci VRAM, a „tylko” 8 GB. Na plus należy zaliczyć przejście z GDDR6 na GDDR6X, ale co tu dużo mówić, te dodatkowe 4 GB, nawet w mainstreamowej karcie, byłyby na wagę złota. Zwłaszcza od momentu, w którym RTX X060 zaczęły kosztować nie ~1500, a 2500 zł.

Wzrosty pojemności możemy jednocześnie zauważyć przy RTX 4070 i RTX 4080, bo z odpowiednio 8 i 10 GB do kolejno 12 i 16 GB GDDR6X, co robi chyba największą różnicę w przypadku RTX 4070. Niestety NVIDIA jednocześnie (ponoć – pamiętajcie, że to tylko plotki) ograniczyła magistrale z 256- i 320-bitowej na odpowiednio 128- (nie 192- jak na grafice z racji dystrybucji kości) i 256-bitową. To ciekawe zmiany, które z pewnością mają jakieś uzasadnienie, ale to, czy niektóre cięcia są sensowne, wykażą zapewne już pierwsze testy.

Po stronie procesorów graficznych jest z całą pewnością tylko lepiej. RTX 4090 ma do zaoferowania o 53% więcej rdzeni CUDA względem odpowiednika obecnej generacji, a RTX 4080, RTX 4070 i RTX 4060 o kolejno 23, 25 i 28 procent. Z kolei poziom TDP ma wynosić dla tych kart na tyle dużo, że RTX 4090 i RTX 4080 z całą pewnością sięgną po złącza nowej generacji, co w przypadku RTX 4070 i 4060 nie jest takie pewne, bo ich 300 i 200-watowe TDP może zostać zaspokojone tradycyjnymi 8-pinowymi złączami.

System chłodzenia GeForce RTX 4090 na zdjęciu [18.05]

Kolejny dzień i kolejne nieoficjalne wiadomości o nowych kartach graficznych NVIDIA. Najwyraźniej przecieki co do zapowiedzi najwydajniejszych modeli w połowie lipca przez NVIDIA są prawdziwe, a firma zbliża się nieuchronnie do rozpoczęcia masowej produkcji i kompletowania swoich kart przed rynkową premierą.

Czytaj też: AGM-183A ARRW wreszcie z sukcesem. Pierwszy udany test pocisku hipersonicznego USA

Najwięcej emocji budzi tradycyjnie RTX 4090 z domniemanym TDP na poziomie 450 watów, który trzeba odpowiednio chłodzić i właśnie poznaliśmy odpowiedź na to, jak NVIDIA ma zamiar to robić w przypadku modelu Founders Edition.

Na powyższym zdjęciu możecie podejrzeć cały blok chłodzenia zajmujący dwa sloty (via ChipHell), który wydaje się być ewolucją znanej nam architektury Dual-Axial Flow-Through z obecnej serii RTX 3000. Oznacza to, że powietrze jest zasysane z jednego końca karty, przepływa przez szereg aluminiowych żeberek z rurkami cieplnymi, a następnie jest wyrzucane z tyłu karty z wykorzystaniem drugiego wentylatora w konfiguracji „pull”.

Podstawa coolera styka się przede wszystkim z GPU i układami pamięci. Wydaje się być płytą z komorą parową o niklowanej, miedzianej powierzchni. Samo wykończenie radiatora sugeruje zastosowanie dodatkowej powierzchni (np. ceramicznej) polepszającej transfer ciepła.

Imponująca wydajność GeForce RTX 4090 i data premiery [17.05]

Flagowe karty graficzne są dobrem niszowym, które nie trafia do mainstreamu, czy to ze względu na swoją cenę, czy rozsądek kupujących co do wybierania sprzętu adekwatnego do swoich wymagań. Warto jednak wiedzieć, na co pozwala obecna technologia i widać to właśnie po tych flagowcach, do których zalicza się m.in. GeForce RTX 4090. Tak się składa, że dowiedzieliśmy się nowych szczegółów na jego temat, łącznie z tym, że jego prezentacji doczekamy się ponoć w połowie lipca.

Ah yes

BTW when you said "Q3 Early" you meant 'early Q3' or 'as early as Q3' 🙃 — VideoCardz.com (@VideoCardz) May 16, 2022

Mimo pozostania przy monolitycznej strukturze rdzenia w czasach przechodzenia na te wielomatrycowe (MCM), NVIDIA zdecydowanie nie odstaje od konkurencji w nowej generacji. RTX 4090 z domniemanymi 16128 rdzeniami CUDA z 126 bloków SM (Streaming Multiprocessors) to potwierdza, choć najnowsze plotki wskazują na srogie ograniczenie sprzętowe. Jego procesor graficzny AD102 będzie ograniczony o 2304 rdzeni CUDA, co zapewne zostanie przeznaczone modelowi RTX 4090 Ti, którego doczekamy się w 2023 roku.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Ze swoimi 16128 rdzeniami CUDA w AD102-300 i 24 GB GDDR6X 21 Gb/s karta graficzna RTX 4090 będzie oferować dwukrotnie wyższą surową wydajność względem RTX 3090. Nie oznacza to oczywiście dwukrotnie wyższej liczby FPS ze względu na brak prostego skalowania 1:1. Wszystko to przy wyższym o 100 watów poziomie TDP (względem RTX 3090), bo obecnie RTX 4090 jest najwyraźniej oceniany nie na wcześniej donoszone 600 watów, a 450 watów.

Domniemana data premiery NVIDIA GeForce RTX 4000. Firma przyspieszy? [16.05]

Obecnie ceny kart graficznych są najniższe od ponad 15 miesięcy, ale to i tak nie sprawia, że na ich popularność negatywnego wpływu nie ma zarówno ich wiek, jak i nowe generacje GeForce i Radeonów na horyzoncie. Jeśli należycie do tych, którzy czekają na nowe modele i odpowiedź rynku, zapewne interesuje Was data premiery NVIDIA GeForce RTX 4000. Tak się składa, że tę nieoficjalną właśnie poznaliśmy.

Czytaj też: Test dysku Gigabyte M30 na PCIe 3.0×4 o pojemności 512 GB

Ada Lovelace will come out a little bit earlier. Keep patient. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021

NVIDIA przyzwyczaiła nas już do tego, że regularnie co 2 lata wprowadza na rynek nową generację swoich kart graficznych. Tak też GeForce RTX 2000 zostały zaprezentowane światu w sierpniu 2018 roku (z rzeczywistą premierą we wrześniu), a RTX 3000, po prezentacji 1 września 2020 roku, trafiły na rynek całe 16 dni później.

Czytaj też: iPhone z USB-C? Apple podobno już go testuje

To jednoznacznie wskazuje nam na premierę GeForce RTX 4000 właśnie w okolicach sierpnia i września. Co z kolei mówią najnowsze plotki? Jak możecie podejrzeć poniżej, jeden z najbardziej znanych informatorów uważa, że nastąpi to już w III kwartale bieżącego roku, czyli właśnie okresie od 1 lipca do 30 września

Domniemany pokład pamięci RTX 4090 i RTX 4070 [11.05]

Zbliżamy się najpewniej do momentu, w którym każdego tygodnia będą trafiać do nas nowe informacje na temat kart graficznych NVIDIA nowej generacji. Ich premiera ma mieć bowiem miejsce prawdopodobnie we wrześniu, jak to zwykle bywa z nowymi GeForce od NVIDIA, a jak dobrze wiecie – im bliżej premiery, tym więcej przecieków trafia do nas z sieci.

RTX 4090, PG137/139-SKU330, AD102-300, 21Gbps 24G GDDR6X, 600W

RTX 4070, PG141-SKU341, AD104-400, 18Gbps 12G GDDR6, 300W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 10, 2022

Według tych najnowszych od niezastąpionego już wręcz kopite7kimi, który regularnie podaje nieoficjalne informacje (przecieki/plotki) na temat m.in. kart graficznych, poznaliśmy szczegóły tego, jak może prezentować się pokład pamięci RTX 4090 i RTX 4070.

Wchodząc od razu w szczegóły, flagowy GeForce RTX 4090 z 600-watowym TDP i procesorem graficznym AD102 z rdzeniami CUDA zbliżającymi się do poziomu 18000. Ten GPU zostanie sparowany z ponoć 24 GB GDDR6X o szybkości 21 Gb/s, czyli dokładnie tą samą konfiguracją, co GeForce RTX 3090 Ti. Szczerze? Nie dziwi nas to, bo wspomniane 24 GB wydają się zdecydowanie wystarczające na dzisiejsze czasy.

Znacznie ciekawiej będzie w niższym segmencie, bo ponoć RTX 4070 doczeka się aż 12 GB pamięci GDDR6, czyli o 4 GB (50%) więcej od RTX 3070. Dodatkowo wydajność tych modułów będzie wyższa, bo zamiast 14-Gb/s modułów, doczekamy się 18 Gb/s, co zdecydowanie znacząco poprawi pozycjonowanie karty z tego średnio-wysokiego segmentu wydajności.

Zapowiadana wydajność GeForce RTX 4090 tłumaczy ogromny apetyt na energię [02.05]

Do tej pory karty graficzne NVIDIA nowej generacji były szeroko komentowane przede wszystkim pod kątem ich ogromnego poboru energii oraz nieoficjalnej specyfikacji. Dziś dorzucamy do grona tych informacji nowe wieści na temat tego, jak będzie prezentować się wydajność GeForce RTX 4090.

Czytaj też: Tak podkręconych DDR5 jeszcze nie było. Poziom 10000 MT/s DDR5 przebity!

https://twitter.com/greymon55/status/1520405814711754752

Nieoficjalnie wiemy na temat GeForce RTX 4090 praktycznie wszystko. Ta karta graficzna sięgnie po nieco ograniczony procesor graficzny AD102 produkowany z wykorzystaniem nie 5N, a 4N procesu technologicznego TSMC (ulepszenia 5-nm pod kątem zwłaszcza energooszczędności). Wedle najnowszych doniesień, nowinki architektury Ada Lovelace w połączeniu ze znacznym wzrostem liczby rdzeni CUDA (do nawet 18432) zapewnią wspólnie ponad 100 TFLOPS mocy.

To be honest, I don't have much information about AMD. Maybe Lisa and Jensen's competition will give us a 100TFLOPS gaming war in a few months. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 29, 2022

Czytaj też: Podkręcenie Radeon RX 6400 zablokowane. Skąd ta decyzja AMD?

To oznacza, że ich wydajność będzie 2,5 razy większa od 40 TFLOPS oferowanych przez RTX 3090 Ti i 2,8 razy więcej niż to, co do zaoferowania ma RTX 3090. Warto jednak podkreślić, że moc obliczeniowa FP32 (pojedynczej precyzji) nie gwarantuje jednak automatycznie lepszej wydajności w grach. Za to odpowiada również kwestia pamięci, technologii czy jednostek tworzonych z myślą o technologii DLSS oraz ray-tracingu.

Testy flagowego procesora graficznego AD102 ponoć ruszyły [20.04]

Oficjalnie na temat kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 nie wiemy nic, ale dzięki przeciekom oraz informacjom od m.in. użytkownika Kopite7kimi, dowiadujemy się o nich coraz więcej z nieoficjalnych źródeł. Według tych najnowszych plotek NVIDIA zajmuje się już testami flagowego procesora graficznego AD102, który zasili karty GeForce RTX 4090 oraz RTX 4080, jako ciągle monolityczne GPU.

At least now we can call it RTX 4090, and it will use 24Gbps mem chips. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 19, 2022

Na ten moment nie jest pewne, czy NVIDIA wprowadziła już procesory graficzne Ada Lovelace do masowej produkcji, ale według dawnych informacji może to nastąpić wkrótce, bo już w połowie 2022 roku. Testowane obecnie układy są więc zapewne wczesnymi próbkami, które z całą pewnością dostarczą nam masę informacji w ramach wycieków w następnych tygodniach. Tak więc testowane tutaj układy mogą być wczesnymi próbkami.

Czytaj też: Polska amunicja krążąca Warmate. Jeśli kojarzycie drony Switchblade, to ten materiał jest dla Was

Według nowych informacji NVIDIA może też pokusić się o zastosowanie we flagowym modelu RTX 4090 pamięci GDDR6X o transferze 24 Gb/s, co przewyższy obecne 21 Gb/s stosowane w modelu RTX 3090 Ti, zapewniając grubo ponad 1 TB/s ogólnej przepustowości już na samym poziomie pamięci VRAM.

Rdzenie Ada Lovelace pojawiły się w HWiNFO [23.03]

Od oficjalnej premiery GeForce RTX 4000 dzieli nas kilka miesięcy (doczekamy się jej jesienią bieżącego roku), ale na temat kart wchodzących w skład tej rodziny wiemy już naprawdę wiele. Zwłaszcza po najnowszym wycieku z HWiNFO w wersji 7.21 Build 4275, który potwierdził dotychczasowe niespecjalnie wiarygodne doniesienia, bo będące efektem wycieków lub wykradzionych danych.

W znakomitej większości przypadków pewne jest, że jeśli coś pojawia się w HWiNFO, to prędzej czy później zadebiutuje. Aktualizacja wspomina o nazwach pięciu procesorów graficznych Ada Lovelace w postaci AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107. O nich słyszeliśmy już wcześniej i jeśli NVIDIA zachowa dotychczasowe nazewnictwo (to bardziej, niż pewne), to wymienione GPU napędzą modele od podstawowego GeForce RTX 4050 aż po flagowego RTX 4090/4090 Ti.

Czytaj też: Wszystkie karty graficzne tanieją. Oto dokładne porównanie cen w marcu 2022 roku

Jeśli ciekawi Was, co kryje się za każdym z procesorów graficznych ADXXX, to koniecznie przeczytajcie poniższe informacje, które zgromadziliśmy dla Was wcześniej. Poznacie w nich nie tylko szacowaną specyfikację, ale też potencjalnie ogromny skok wydajności RTX 4000 względem obecnych RTX 3000.

Daty premiery GeForce RTX 4000

Zacznijmy szybko i treściwie, bo od samej daty premiery kart NVIDIA nowej generacji. Te wedle nieoficjalnych informacji zadebiutują już w drugiej połowie 2022 roku, a dokładniej mówiąc w trzecim kwartale (lipiec-wrzesień), jak to zwykle bywa w przypadku firmy. Ceny poszczególnych modeli mają pozostać bez zmian względem MSRP obecnej rodziny, ale jest to informacja, którą należy brać jeszcze bardziej z przymrużeniem oka.

Czytaj też: Test zestawu słuchawkowego Epos H3. To sprzęt przeznaczony dla graczy

Jakie procesory graficzne na bazie architektury Ada trafią do GeForce RTX 4000 NVIDIA? Skok niczym z Pascala na Maxwella

5-nm technologia firmy TSMC oraz zupełnie nowa architektura, składająca hołd matematyczce Adzie Lovelace – tak w skrócie można podsumować nowe procesory graficzne ADXXX. Ich porównanie na bazie architektury Turing, Ampere i Ada zdradza, że NVIDIA poczyni ogromne zmiany już u samych podstaw. Widać, że firma zwiększy jeszcze bardziej, niż wcześniej liczbę jednostek obliczeniowych SM (klastrów rdzeni CUDA), które we flagowym rdzeniu AD102 mają sięgać aż 144. To stanowi wzrost o dobre 71%, podczas gdy różnica między TU102, a GA102, czyli poprzednimi flagowymi konsumenckimi rdzeniami sięgała prawie 17% (72 vs 84 SM).

Warto też zwrócić uwagę na to, że NVIDIA ma w planach oczekiwany podział procesorów graficznych na różne wersje o tradycyjnie odmiennej liczbie rdzeni CUDA. Mowa o AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107, a samo porównanie bezpośrednio zdradza, że obecny flagowy GA102 będzie odpowiadać AD103 z „wyższej średniej półki”. Z kolei różnica między AD102 i AD103 jest na tyle ogromna, że po raz pierwszy zobaczymy tak ogromny skok w potencjale wydajnościowym między dwoma tak bliskimi dla siebie GPU.

W praktyce to sprawi, że GeForce RTX 4090 przewyższy RTX 3090 o nawet 110% w wydajności „na papierze”, a RTX 4070 ze swoimi 10752 rdzeniami CUDA o nawet 30%. RTX 4060 odpowie z kolei poziomowi wydajności RTX 3080, a lukę między RTX 4090 i RTX 4070 zapełni pewnie RTX 4080 ze stosownie ograniczonym rdzeniem AD102.

Pamięci GDDR w GeForce RTX 4000 – GDDR6X, czy GDDR7?

Według najnowszych przecieków NVIDIA ciekawie rozegra grę na poletku pamięci w GeForce RTX 4000. Postawi bowiem początkowo na kontrolery do GDDR6X w ramach rewizji pierwszej kart graficznych, ale z czasem (potencjalnie w ramach rozszerzenia), przejdzie na pamięci GDDR7. Ma to sens, bo obecnie pamięci GDDR6X nie są jeszcze w pełni wykorzystane, a flagowy RTX 3090 Ti ma wykorzystywać „tylko” 21-Gb/s moduły, choć ich pełen potencjał wyznaczono na 24 Gb/s. Z kolei GDDR7 będą oferować nawet 32 Gb/s i technologię ochrony przed błędami w czasie rzeczywistym, co sprawi, że w przypadku 384-bitowej magistrali w grę wejdzie nawet 1,5 TB/s przepustowości.

Czytaj też: Mamy rekordowy spadek cen kart graficznych. Tak tanich modeli nie było od stycznia 2021 roku

GeForce RTX 4090 (AD102): 24 GB pamięci

GeForce RTX 4080 (AD102): 20 GB pamięci

GeForce RTX 4070 (AD103): 16 GB pamięci

GeForce RTX 4060 Ti (AD103): 16 GB pamięci

GeForce RTX 4060 (AD104): 12 GB pamięci

Pamięci cache w GeForce RTX 4000 NVIDIA przygotowała odpowiedź na AMD Infinity Cache?

Wedle przecieków NVIDIA szykuje odpowiedź na technologię Infinity Cache AMD. Nieoficjalne informacje wskazują, że procesory graficzne AD000 będą wyposażone w nawet 96 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, czyli nie o kilkanaście, a o całe 90 MB więcej niż GPU w rodzinie Ampere.

Czytaj też: Microsoft, Google, Apple i Mozilla łączą siły w imię lepszych przeglądarek. Cel? Opracowanie Interop 2022

Oznacza to, że zamiast 512-KB pokładów cache L2 na 32-bitowych szynach, GPU AD000 będą miały aż 16 MB na 64-bitowych. To oznacza, że flagowy AD102 będzie miał 96 MB pamięci Cache L2, słabsze AD103 i AD104 po 64 MB, a AD106 i AD107 kolejno 48 i 32 MB.

Poziomy TDP serii GeForce RTX 4000

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom, zamiast 800-watowego flagowca, powinniśmy oczekiwać maksymalnie 600-watowego RX 4090. W praktyce pobór mocy ma wypadać następująco:

GeForce RTX 4090 (AD102): TDP: 450-600 watów

GeForce RTX 4080 (AD102): TDP: 350-450 watów

GeForce RTX 4070 (AD103): TDP: 250-350 watów

GeForce RTX 4060 Ti (AD103): TDP: 250-300 watów

GeForce RTX 4060 (AD104): TDP: 180-250 watów

Pobór mocy wspominanych kart jest równoznaczny z potrzebą porzucenia tradycyjnych złączy zasilających na te nowej generacji (PCIe 5.0). Dzięki nim zamiast 150 watów, jedno połączenie będzie mogło zapewniać nawet 600 watów, ale będą istnieć też mniej imponujące złącza o mocy 150, 300 i 450 watów z myślą o słabszych modelach.