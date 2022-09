Unia Europejska podtrzymuje wyrok sprzed czterech lat. Google nadal musi zapłacić miliardy euro kary

W 2018 roku Komisja Europejska (KE) ukarała Google grzywną w wysokości 4,34 mld euro

Tym razem powodem było naruszenie przepisów antymonopolowych poprzez ustanowienie nieuczciwych ograniczeń na producentów urządzeń z Androidem i operatorów sieci. Chodzi dokładnie o to, że Google wymuszało na producentach OEM preinstalację Google Chrome i wyszukiwarki Google na smartfonach z Androidem w celu uzyskania licencji na Google Play. Oprócz tego firma miała rzekomo płacić producentom i operatorom sieci ogromne sumy za preinstalację swojej wyszukiwarki na ich urządzeniach.

Oczywiście cztery lata temu Google nie zgodziło się z orzeczeniem i odwołało się od wydanej decyzji. Z jakim skutkiem? Żadnym, bo gigant z Mountain View apelację przegrał.

Sąd UE podtrzymał w większości decyzję KE twierdząc, że Google nadużyło swojej pozycji na rynku. Sąd uznał jednak, że w analizie regulatora odkryto kilka nieprawidłowości, co mogło spowodować częściowe naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Dlatego grzywna została odrobinę zmniejszona — z 4,34 do 4,1 mld euro. Różnica raczej niewielka, ale zawsze jakaś.