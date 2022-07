NVIDIA tnie ceny kart graficznych. Tak tanio jeszcze nie było

Prędzej czy później musiało do tego dojść. Patrząc na ostatnie tygodnie trendu cenowego i sytuacji na rynku (czytaj: Nawet flagowe karty graficzne zaczęły tanieć. W Chinach rynek całkowicie się załamał), oficjalne obniżki po prostu musiały mieć miejsce. Tak też stało się dziś. To już praktycznie pewne, że NVIDIA odgórnie tnie ceny kart graficznych, a obniżki sięgają od 100 do 500$ i choć pozornie tyczy się to najwydajniejszych modeli, w sklepach różnice widać tak naprawdę w całym spektrum kart.

Oficjalnych ogłoszeń wprawdzie brakuje, ale ewidentnie NVIDIA tnie ceny kart graficznych

Mimo ewidentnego spadku cen nowych kart graficznych, zarówno NVIDIA, jak i jej partnerzy milczą na ten temat. Pewne jest jednak, że zdecydowali się na obniżki, bo (co tu dużo mówić), stoją w niespecjalnie dobrej dla siebie pozycji z racji nadchodzącej premiery kart graficznych nowej generacji oraz niedawnego zalania rynku używanymi modelami. To już oficjalny koniec złotych czasów dla NVIDIA i AMD w myśl niebotycznej wręcz podaży oraz wywindowanych do kosmosu cen.

Stąd właśnie biorą się „odgórne” obniżki cen najwydajniejszych kart graficznych, których ceny detaliczne (wedle Benchlife) spadły o 100-500$ zależnie od modelu. Statystyki prezentują się następująco:

GeForce RTX 3090 Ti – spadek do 1499$ (o 500$)

GeForce RTX 3090 – spadek do 1299$ (o 200$)

GeForce RTX 3080 Ti – spadek do 1099$ (o 100$)

GeForce RTX 3080 12 GB – oficjalna cena MSRP: 799$

Tak przynajmniej sprawa ma się u amerykańskich oddziałów firm i sklepów pokroju EVGA, której wszystkie karty graficzne na BestBuy i Newegg, zaliczyły spadki cen. Tyczy się to nawet RTX 3050, których cena spadła z 329-489 dolarów do 279-420 dolarów i RTX 3060 z obniżką 399-459$ do 389-459$. Jest to jednak zapewne pokłosie dbałości samej firmy EVGA o pozbycie się nakładu produkcyjnego obecnej generacji GeForce RTX.