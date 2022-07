To już pewne. Oppo Watch 3 zostanie wyposażony w najnowszy układ firmy Qualcomm

Zaledwie wczoraj Qualcomm zaprezentował nam dwa nowe układy przeznaczone do urządzeń ubieranych, a już wiemy, która firma jako pierwsza wykorzysta je w swoich urządzeniach. Będą to modele z serii Oppo Watch 3, które (podobno) zadebiutują w przyszłym miesiącu.

Tak jak się spodziewaliśmy, nowe układy przeznaczone do urządzeń ubieralnych dostały nową nazwę, pasująca do innych nowych chipsetów firmy. Zaprezentowano więc Snapdragon W5 i W5+ Gen 1. Przynoszą one wiele ulepszeń, bo Qualcomm przeszedł z 12 nm procesu na 4nm, co już samo w sobie stanowi ogromną zmianę. Wedle informacji, nowe układy oferują dwa razy większą moc przy o połowę mniejszym zużyciu energii w porównaniu do poprzednika. W praktyce przełoży się to na dłuższą żywotność baterii, a fakt, że układy są fizycznie mniejsze może sprawić, że producenci zdecydują się na umieszczanie w swoich urządzeniach większych ogniw. Czy tak się stanie i jak układy sprawdzą się w praktyce, tego dowiemy się już w przyszłym miesiącu.

Smartwatche Oppo Watch 3 wyposażone w układ Snapdragon W5 Gen 1 zadebiutują w sierpniu

Na to przynajmniej wskazują najnowsze doniesienia, bo oficjalnego potwierdzenia tych informacji jeszcze nie mamy. Pewne jest jednak, że napędzi je najnowszy układ firmy Qualcomm. Warto tutaj też zwrócić uwagę na pewną rzecz, bo nie bez powodu używamy liczby mnogiej. Wiceprezes Oppo i prezes działu IoT Business, Franco Li, określił Watch 3 jako serię, co oznacza, że dostaniemy więcej niż jeden model.

Jeśli śledzicie na bieżąco doniesienia dotyczące sprzętów producenta, to zapewne obiły Wam się o uszy niedawne plotki udostępnione przez leakstera Digital Chat Station. Wedle jego informacji, seria ma liczyć trzy modele ukrywające się pod numerami OWW211, OWW212 i OWW213. Ich specyfikacja co prawda pozostaje nieznana, ale wspomina się o wysokim stosunku ekranu do obudowy, technologii eSIM, ulepszonym ColorOS Watch, a także dwóch wariantach kolorystycznych – platynowej czerni i starego złota.

Jak już wspomnieliśmy, premiery serii Oppo Watch 3 spodziewamy się w sierpniu i jeśli te doniesienia są prawdziwe, to w najbliższych tygodniach Oppo powinno ruszyć z kampania marketingową ujawniającą nam więcej szczegółów nadchodzących smartwatchy.