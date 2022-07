POCO C40 z solidną baterią już w Polsce. Nie zabrakło promocji na start

Xiaomi wprowadza na nasz rynek kolejny tani smartfon – POCO C40, charakteryzujący się naprawdę długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście, wraz z rozpoczęciem sprzedaży, nie zabrakło promocji.

POCO C40 to typowo budżetowy model, który jednak ma całkiem sporo do zaoferowania

Jeśli szukacie dużego i taniego smartfona, to może być dobry wybór. Nowy POCO ma bowiem ekran o przekątnej aż 6,71-cala, więc jest naprawdę spory. Wyświetlacz LCD oferuje rozdzielczość HD+ 1650×720 pikseli i przed uszkodzeniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass. Konfiguracja aparatów jest bardzo podstawowa, mamy tutaj 5-megapikselową kamerkę do selfie umieszczoną we wcięciu w kształcie litery „v”, a z tyłu podwójną konfigurację z 12-megapikselowym czujnikiem głównym i obiektywem pomocniczym o rozdzielczości 2 Mpix.

Jak już wspomnieliśmy, największą zaletą POCO C40 jest zdecydowanie pojemność baterii. Ta ma aż 6000 mAh i wedle danych producenta, wystarczy nawet na 32 godziny rozmów, 86 godzin odtwarzania muzyki lub maksymalnie 20 godzin odtwarzania filmów. W zestawie co prawda znajdziemy ładowarkę 10W, ale smartfon obsługuje technologię szybkiego ładowania 18W. Niestety, by z niej korzystać musimy dokupić odpowiedni zasilacz już we własnym zakresie.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor JLQ JR510 2,0 GHz . Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych, dual SIM czy złącza słuchawkowego 3,5 mm. Minusem może być fakt, że POCO C40 działa pod kontrolą Androida 11.

Ile kosztuje POCO C40?

W sklepach producenta – Mi-Home.pl, Mi-Store.pl i Mimarkt.pl – smartfon dostępny jest w cenie 799 zł (konfiguracja 4/64 GB). Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup na Mi-Home.pl, to wpisując w koszyku kod TOBRZMIDOBRZE dostaniecie możliwość dokupienia słuchawek Redmi Buds 3 Lite w kolorze czarnym za jedyne 29 złotych.