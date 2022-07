Podkręcacie procesory i karty? To teraz podkręćcie nowy monitor ASUSa

Dotarliśmy już do czasów, w których zamiast pojedynku 30 vs 60 Hz, znacznie częściej komentuje się porównanie częstotliwości odświeżania na poziomie 60 vs 144+ Hz. Ekrany o zwiększonym odświeżaniu zyskały bowiem na popularności wraz z obniżką ich cen oraz wzrostem świadomości wśród graczy, że wyższe odświeżanie rzeczywiście jest warte swojej ceny. ASUS wie o tym doskonale i w tym celu rozszerzył swoją ofertę monitorów o 32-calowy ROG Strix XG32UQ.

Monitor ASUS ROG Strix XG32UQ dopiero zadebiutuje na rynku, ale już teraz wiemy, że będzie go można podkręcić

ASUS ROG Strix XG32UQ to przykład nowego monitora w ofercie producenta, który mierzy 32 cale i jest wyposażony w matryce IPS o rozdzielczości 4K i natywnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jednak producent podkreśla, że dokonał już stosownych testów podkręcania tej matrycy i po zweryfikowaniu stabilności, umożliwia proste podkręcenie natywnej wartości odświeżania do 160 Hz.

Warunek? Wykorzystanie wejścia wideo DisplayPort 1.4, bo korzystanie z dwóch dostępnych portów HDMI 2.1 ogranicza ten poziom do natywnych 144 Hz. W praktyce jednak monitor ROG Strix XG32UQ to też idealny monitor dla graczy konsolowych, bo wspomniane wejścia HDMI 2.1 pozwalają grać w 4K i 120 Hz, obsługując jednocześnie zmienną częstotliwość odświeżania i automatyczny tryb niskiego opóźnienia.

Inne cechy ROG Strix XG32UQ obejmują certyfikat DisplayHDR 600, maksymalny kontrast na poziomie 1000 nitów, typową jasność rzędu 450 nitów, opóźnienie reakcji panelu na poziomie 1 ms, wsparcie technologii Adaptive Sync (wraz z G-Sync i FreeSync Premium) oraz pokrycie 96% przestrzeni kolorów DCI-P3 i 120 procent przestrzeni kolorów sRGB.

ROG Strix XG32UQ po montażu na dołączonej podstawce umożliwia regulację wysokości, obrotu i pochylenia, ale o mechanizmie pozwalającym obrócić monitor z pozycji horyzontalnej do wertykalnej możecie zapomnieć. Rozwiązuje to oczywiście podrzucenie dołączonej podstawy na rzecz ramion z montażem VESA 100.

Jeśli jesteście zainteresowani takim modelem, na ceny musicie jeszcze poczekać, bo monitor jest obecnie dopiero w planach firmy i na rynek powinien wejść w III kwartale bieżącego roku.