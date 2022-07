Pogromcy wrogiego lotnictwa w Polsce. Te myśliwce w pewnych kwestiach są lepsze od nowszych F-35

Dowiedzieliśmy się, że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wyślą do Polski aż sześć odrzutowych samolotów myśliwskich F-22 Raptor do Polski z wiadomych przyczyn. W chwili pisania tego tekstu ci pogromcy wrogiego lotnictwa w Polsce jeszcze nie są, bo dopiero co przybyły do Royal Air Force Lakenheath w Anglii. To jednak kwestia dni, aby trafiły wreszcie do baz położonych na terytorium Polski i zaczęły oczekiwać na najgorsze, które (oby) nie nadejdzie.

Mimo tego, że F-22 są starsze od F-35, to właśnie je możemy określić mianem pogromców wrogiego lotnictwa

Ta szóstka F-22 będzie wspierać misje NATO Air Shielding w Europie i zważywszy na ich możliwości oraz cechy, ciężko nie odczuć ulgi z myślą, że te właśnie samoloty odrzutowe Lockheed Martina będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego, że w komunikacie wspominającym o przeniesieniu F-22 do nowej bazy, stwierdzono, że „nie może się z nim równać żaden znany lub projektowany samolot myśliwski, co czyni go wysoce strategiczną platformą wspierającą NATO-wską osłonę powietrzną”.

Wśród najnowszych myśliwców firmy Lockheed Martin najwięcej uwagi poświęca się F-35, czyli myśliwcowi wielozadaniowemu piątej generacji. Jednak w porównaniu do niego tytułowy F-22 Raptor może rozpalać wyobraźnię bardziej, idąc tropem powiedzenia, że „coś do wszystkiego, to coś do niczego”. To powiedzenie na poletku wojskowym wprawdzie przestaje mieć uzasadnienie z racji dążenia do wszechstronności sprzętu, ale w praktyce F-22 Raptor może być unikatem, bo to amerykański myśliwiec przewagi powietrznej.

