Nowe obiektywy Canon RF. Macro w szerokim kącie

Nowe obiektywy z mocowaniem Canon RF to coś dla miłośników szerokiego kąta. Firma zaprezentowała modele RF 24mm F1.8 MACRO IS STM oraz RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM.

Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM, czyli macro w szerokim kącie

Zacznijmy od ciekawszego modelu, jakim jest RF 24mm F1.8 MACRO IS STM. Canon umie w makro w obiektywach szerokokątnych, co w serii RF widzieliśmy już w modelu RF 35mm F1.8 MACRO IS STM. Tutaj mamy jeszcze szerszy kąt w bardzo kompaktowej obudowie o masie 270 gramów i wymiarach 74,4 x 63,1mm. W niej udało się zmieścić bardzo solidną stabilizację obrazu, bo 5-stopniową, a w połączeniu z wybranymi korpusami EOS R nawet 6,5-stopniową.

Duży otwór przysłony F/1,8 otacza 9 listków. Minimalna odległość ostrzenia wynosi 14cm, przy powiększeniu 0,5x. Konstrukcja optyczna składa się z 11 elementów w 9 grupach, a szkło czołowe pokrywa powłoka Super Spectra, która ma zapobiegać pojawianiu się flar i ghostingu. Na obudowie znajdziemy dwa pierścienie, charakterystyczne dla serii RF – jeden do sterowania ostrością, a drugi do zmiany wybranych parametrów, co możemy skonfigurować w ustawieniach aparatu.

Mam wrażenie, że obiektyw powstał w dużym stopniu z myślą o nowych korpusach EOS R7 oraz R10 z matrycą APS-C. Ogniskowa 24mm przełoży się w nich na bardziej popularne 35mm.

Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM. Kitowy szeroki kąt?

Wartości przysłony obiektywy RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM mogą wskazywać na to, że może to być kolejny kitowy obiektyw dodawany do korpusów EOS R. Szeroki zakres ogniskowych 15-30mm, nawet przy nieco ciemnej przysłonie powinien bardzo dobrze sprawdzić się w fotografii krajobrazowej w jasnym otoczeniu. Choć ten obiektyw nie jest przedstawiany jako szkło do macro, maksymalne powiększenie wynosi solidne 0,52x. Minimalna odległość ostrzenia wynosi 28cm.

W tym przypadku również mamy solidną stabilizację obraz, bo 5,5-stopniową oraz 7-stopniową z niektórymi aparatami EOS R. Konstrukcja optyczna składa się z 13 elementach w 11 grupach, a obudowa jest lekka i waży 390 gramów. Jej wymiary to 76,6 x 88,4mm. Canon chwali się też cichym mechanizmem autofocusa, dzięki czemu obiektyw ma sprawdzić się podczas nagrywania filmów.

Oba obiektywy są już dostępne w przedsprzedaży. A raczej powinny być dostępne, bo dedykowana strona internetowa jeszcze nie działa. Jak tylko zostanie uruchomiona uzupełnimy wiadomość o ceny, których niestety na razie nie poznaliśmy.