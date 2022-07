Te wody gruntowe liczą 1,2 mld lat. Niezwykłe znalezisko w kopalni na terenie RPA

Około trzech kilometrów pod powierzchnią ukrywał się system wód gruntowych, który liczy około 1,2 mld lat. Odkryli go geolodzy działający na terenie kopalni Moab Khotsong, w której wydobywa się złoto i uran.

Jedną z cech wyróżniających tej wody jest bardzo wysoka zawartość produktów radiogenicznych – nigdy wcześniej nie widziano tak wysokich wskaźników w tym zakresie. Wynika to z obecności uranu i innych promieniotwórczych pierwiastków, które naturalnie występują w skałach macierzystych. Co istotne, wnioski wyciągnięte na podstawie analiz pobranych próbek będą znaczące w kontekście planet innych niż Ziemia. Na przykład na Marsie, gdzie prawdopodobnie występują pewne zasoby wód podpowierzchniowych, mogłoby to ułatwić ich identyfikację.

Autorzy badań w tej sprawie zaprezentowali swoje wnioski w formie publikacji dostępnej na łamach Nature Communications. Na czele zespołu stanął Oliver Warr z Uniwersytetu w Toronto, który wraz ze współpracownikami natrafił na duże ilości promieniotwórczego helu, neonu, argonu i ksenonu. Jeszcze bardziej niezwykłe było odkrycie izotopu w postaci kryptonu-86.

Znajdując tego typu próbki naukowcy mogą wyciągać wnioski na temat roli wód podziemnych w procesach związanych z generowaniem energii na rzecz chemolitotroficznych mikroorganizmów. Występują one głęboko pod powierzchnią i są w stanie przekształcać skały w procesie żywienia się. Kiedy pierwiastki takie jak uran, tor czy potas rozpadają się, wyemitowane zostaje promieniowanie alfa, beta i gamma, które przekłada się na zachodzenie reakcji radiogenicznych w skałach oraz zbiornikach wodnych.

Poza tym promieniowanie może rozbijać cząsteczki wody, co następuje za sprawą radiolizy. W efekcie powstają duże ilości wodoru, który stanowi kluczowe źródło energii dla podpowierzchniowych mikroorganizmów. Te występujące w głębi Ziemi społeczności w innym wypadku nie mogłyby pozyskać potrzebnej im energii. Skały, w których znajdują się zasoby wody sprzed ponad miliarda lat cechują się niską porowatością. Pozwala to sądzić, że tamtejsze zasoby są w dużej mierze odizolowane i rzadko się mieszają.

