Małe reaktory jądrowe to mniej radioaktywnych odpadów? Nowe badanie odmienia wizję powszechnych SMR

Wszystko wskazuje na to, że wojska największych potęg na świecie i przyszłe misje kosmiczne z celem podbicia nowych ciał niebieskich sięgną po modularne małe reaktory jądrowe (SMR – Small Modular Reaktor). Teoretycznie tego typu dzieła powinny generować mniej radioaktywnych odpadów, bo są po prostu mniejsze, ale jak wskazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Stanford University, prawda jest zupełnie inna.

Według najnowszego badania, małe reaktory jądrowe generują w rzeczywistości więcej radioaktywnych odpadów

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców, którzy ostrzegają, że gospodarka odpadami i ich usuwanie są lekceważone, a nie powinny. Dlaczego? Bo jeśli wierzyć temu opracowaniu, modułowe małe reaktory jądrowe będą generować do nawet 30 razy więcej odpadów radioaktywnych względem typowych elektrowni jądrowych.

Niewiele się o tym mówi, co jest wręcz nie do pomyślenia, jako że w przyszłości tego typu reaktory mają być podstawą dla energetyki jądrowej. W rzeczywistości uznaje się je za tańszą i szybszą opcję tworzenia nowych mocy wytwórczych w całym sektorze energetyki jądrowej, więc jeśli nie przeznaczy się odpowiednio wcześnie i odpowiednio dużo wysiłku do opracowania sposobu na zniwelowanie wad SMR, ludzkość może obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku… pełnym radioaktywnych odpadów.

Nasze wyniki pokazują, że w przypadku większości małych reaktorów modułowych ilość odpadów promieniotwórczych wymagających zagospodarowania i unieszkodliwienia wzrośnie od 2 do 30 razy w stosunku do reaktorów przebadanych w naszym studium przypadku. Wyniki te stoją w ostrej sprzeczności z korzyściami związanymi z redukcją kosztów i odpadów, które zwolennicy zaawansowanych technologii jądrowych deklarują – powiedział w komunikacie prasowym główny autor studium, Lindsay Krall.

Do tej pory uważano powszechnie, że SMR będą generować mniej odpadów z racji swoich niższych możliwości oraz formatu (inne badania to sugerowały). Dla przypomnienia, modularne małe reaktory jądrowe to te, które wytwarzają mniej niż 300 megawatów mocy elektrycznej i mogą być prefabrykowane w fabrykach i transportowane do instalacji, co czyni je tańszymi i łatwiejszymi w budowie.

W praktyce problem pojawia się przez fakt, że mniejsze reaktory będą narażone na większy wyciek neutronów niż zwykłe reaktory, a to bezpośrednio wpłynie na ilość i skład ich odpadów.