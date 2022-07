Roje maleńkich robotów będą badać obce planety? Wizja NASA rodem z filmu Sci-Fi

Wygląda na to, że inżynierowie NASA zainspirowali się wieloma dziełami science-fiction, jako że ci z Jet Propulsion Laboratory (JPL) pracują obecnie nad opracowaniem technologii, która sprawi, że roje maleńkich robotów Sensing With Independent Micro-Swimmers (SWIM) będą badać obce planety. W obecnej wizji naukowcy dostrzegają w nich potencjał do sondowania zwłaszcza zbiorników wodnych np. pod lodowymi powłokami księżyca Jowisza Europy lub księżyca Saturna Enceladusa.

NASA chce, aby to roje maleńkich robotów badały obce planety

Obecnie ludzkość realizuje zaawansowane badania Marsa, które śmiało można nazwać tymi najbardziej szeroko zakrojonymi. Wykorzystuje się w nich lądowniki i łaziki, a nawet helikoptery, czego świetnym przykładem jest duet łazika Perseverance i Ingenuity. Jednak takiemu połączeniu jest ciągle daleko od ideału, a przy tym wszystkim zapewniana przez nie szybkość realizacji badań i poszukiwań do najwyższych nie należy.

W wizji Ethana Schalera, inżyniera z NASA JPL badanie innych planet ma być znacznie sprawniejsze z wykorzystaniem całego roku pływających robotów (więc i w domyśle również tych kroczących i latających). Te mogłyby badać zbiorniki wodne pod lodowymi powłokami odległych ciał niebieskich, a przy tym nie byłyby większe od smartfona, ale na ich pokładzie znalazłyby się czujniki do pomiaru temperatury, zasolenia, kwasowości i ciśnienia, a także czujniki chemiczne do wykrywania biochemicznych oznak życia.

Wszystko to z zachowaniem własnego systemu napędowego oraz zasilającego, a przede wszystkim rozbudowanego systemu łączności, który ma umożliwić funkcjonowanie całemu rojowi. Zanim jednak trafiłyby na daną planetę, musiałyby znaleźć się w specjalnych robotach (kriobotach), które z kolei byłyby wystrzeliwane z lądowników i przebijały tafle lodu w kierunku zbiornika wodnego.

Następnie połączony z lądownikiem za pomocą linki komunikacyjnej, kriobot wypuszczałby rój robotów, które mogłyby badać obszar akwenu wodnego, jednocześnie przesyłając swoje dane do robota. Ponieważ ciepło wytwarzane przez kriobota mogłoby zmienić skład chemiczny wody, a zdolność roju do sondowania w znacznej odległości od robota zapewniłyby bardzo dużo informacji, naukowcy mogliby lepiej przeanalizować tę prawdziwą naturę wody.

Na razie SWIM nie jest jeszcze częścią żadnej misji NASA, ale ostatnio otrzymał dodatkowe fundusze na wykonanie prototypów wydrukowanych w 3D i przetestowanie ich.