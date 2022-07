Rosja ma nowe Su-34M. To bombowce frontowe w ulepszonej, jeszcze groźniejszej wersji

Zgodnie z pierwotnym planem na Su-34, ten dwuosobowy samolot rzeczywiście stał się wielozadaniowym dziełem. Zalicza się go do grupy bombowców taktycznych, samolotów myśliwsko-bombowych, a nawet rozpoznawczych i szturmowych. Nie jest aż tak stary, ale i tak jego osprzęt można uznać za przestarzały i dlatego latem 2020 roku Rosja zamówiła nowe SU-34M, czyli bardziej zaawansowaną wersję.

Do tej pory powstało 147 Su-34. Siedem z nich to przykłady projektów eksperymentalnych, a ich straty po stronie Rosji sięgają (do tej pory) ponad 13 Su-34

Zamówienie na Su-34M dotyczyło 24 egzemplarzy i po ponad dwóch latach można powiedzieć, że realizacja tego kontraktu idzie w dosyć dobrym tempie, jako że niedawna dostawa czterech nowych Su-34M zwiększyła ich liczbą na służbie do ośmiu egzemplarzy. Te najnowsze weszły w skład trzeciego dywizjonu należącego do 227 pułku lotnictwa bombowego, o czym poinformowały agencje prasowe Rosji.

Prace nad oryginalnymi Su-34 rosyjska firma Sukhoi rozpoczęła w połowie lat 80. ubiegłego wieku z celem zastąpienia Su-24 nowym, wszechstronnym bojowym samolotem taktycznym. Oparto go o przechwytujący myśliwiec Su-27 produkowany w latach od 1980 do 2019, który swoją służbę rozpoczął oficjalnie w 2014 roku. Obecnie produkcja Su-34 trwa nieprzerwanie od 2006 roku.

Rosja postanowiła wzmocnić Su-34 do standardu Su-34M (produkowane od zera, a nie modernizowane), aby zapewnić im większe możliwości bojowe oraz aspekt obronny. Stąd przede wszystkim możliwość podwieszenia zasobnika celowniczego nowej generacji oraz radiolokatora Kopio-DL. Ten drugi skanuje tylną półsferę samolotu, aby ostrzegać pilotów przed zbliżającymi się pociskami przeciwnika i automatycznie inicjować stosowne środki samoobrony. Ponadto, Su-34M ma teraz możliwość posługiwania się bronią precyzyjną i sprzętem rozpoznawczym za sprawą ulepszonych systemów elektronicznych.

Wracając do podstaw, masa własna tego myśliwca wynosi 17700 kilogramów, a startowa 38200 kg, z czego samo uzbrojenie może ważyć do 8 ton. Powód? Nie tyle obecność działka lotniczego GSz-30-1 kalibru 30 mm, a przede wszystkim aż 12 węzłów uzbrojenia, które służą do podwieszenia wszelakiej maści broni (pocisków i bomb).