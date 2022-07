Samsung zaczął produkować 3-nm układy. Jeszcze lepsza energooszczędność i wydajność

Dążenie do coraz bardziej zaawansowanych (czytaj: możliwie najbardziej napchanych tranzystorami) układów półprzewodnikowych trwa i choć to zwykle TSMC zbiera najwięcej uwagi, pewna południowokoreańska również ma wiele do pokazania. Dowiedzieliśmy się właśnie, że Samsung zaczął produkować 3-nm układy, o czym firma sama „pochwaliła się” w ogłoszeniu.

Z fabryk Samsunga zaczną wyjeżdżać 3-nm układy. Jak wiele zapewnią?

Według najnowszych wiadomości Samsung rozpoczął produkcję układów z tranzystorami Gate-All-Around w technologii 3-nanometrowej, które zapewniają lepszą wydajność przy mniejszym zużyciu energii. Firma jednocześnie zaznaczyła, że pierwsze układy będą początkowo przeznaczone dla komputerów o niskim poborze mocy z rychłą wizją rozszerzenia na procesory mobilne. Samsung nie ujawnił jednak dokładnych szczegółów co do tego, kiedy konsumenci powinni spodziewać się 3 nm chipów w swoich flagowych smartfonach.

Samsung szybko się rozwija, ponieważ nadal wykazujemy się przywództwem w stosowaniu technologii nowej generacji w produkcji, takich jak pierwsze w branży odlewniczej High-K Metal Gate, FinFET, a także EUV. Chcemy kontynuować to przywództwo dzięki pierwszemu na świecie procesowi 3nm z MBCFET. Będziemy kontynuować aktywne innowacje w rozwoju konkurencyjnych technologii i budować procesy, które pomogą przyspieszyć osiągnięcie dojrzałości technologii – skomentował ogłoszenie dr Siyoung Choi, prezes i szef Foundry Business w Samsung Electronics.

Jeśli interesują Was cyferki, musicie wiedzieć, że pierwsza generacja układów 3 nm zapewni ogromne zalety, bo zmniejszenie zużycia energii nawet o 45%, poprawę ogólnej wydajności o 23% oraz zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni o 16% w porównaniu do układów produkowanych wedle 5-nm technologii.

Co ciekawe, firma pochwaliła się też tym, co zapewnią 3-nm układy półprzewodnikowe drugiej generacji. Ponoć zmniejszą zużycie energii o 50%, poprawią wydajność o 30% i zmniejszą wykorzystanie powierzchni o 35%.