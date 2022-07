Siły Kosmiczne USA chcą sieci satelitów mesh na niskiej orbicie. Technologia Recurve ma doprowadzić ro rewolucji łączności

2 lipca z Mojave Air and Space Port w Kalifornii została zrealizowana kolejna (pierwsza z trzech planowanych) misja lotu kosmicznego firmy Virgin Orbit, która rozpoczęła inicjatywę STP-S28A amerykańskich Sił Kosmicznych (US Space Force). Wniosła bowiem na orbitę sześć użytecznych ładunków, mających na celu zademonstrować wyjątkową technologię, która z jednej strony wzmocni obecność Space Force na orbicie, a z drugiej zapewni wyjątkową sieć łączności dla oddziałów „tam na dole”.

Satelity umożliwiające działanie technologii Recurve wleciały już na orbitę. Mają służyć Siłom Kosmicznym USA

Mowa dokładnie o technologii Recurve, która jest podstawą dla satelitów CubeSat zaprojektowanych, zbudowanych i obsługiwanych w ramach Space Vehicles Directorate w Bazie Sił Powietrznych Kirtland w Nowym Meksyku. Ich najważniejsza funkcja obejmuje możliwości kognitywnych częstotliwości radiowych.

Program AFRL’s CubeSat rozszerza narodowe portfolio kosmiczne w rozwoju hybrydowej architektury kosmicznej, która obejmuje zarówno duże jak i małe satelity. Recurve popchnie technologię CubeSat do przodu, demonstrując adaptacyjne możliwości systemu częstotliwości radiowych z platform na niskiej orbicie okołoziemskiej – powiedziała kierownik programu Recurve Kate Yoshino w komunikacie.

Eksperymentalna technologia Recurve ma ocenić potencjał i możliwości sieci mesh na orbicie. Zamiast zbierać informacje tylko z jednego węzła, sieci te łączą się z jak największą liczbą innych węzłów (zwykle swoich „bliźniaków”), aby zwiększyć trwałość, szybkość i dokładność sygnału przy transferze danych między użytkownikami.

Te postępy mają za zadanie doprowadzić to systemu, który będzie w wyższym stopniu wspierał przekazywanie informacji myśliwcom. Tak przynajmniej uważa ppłk David Johnson, pełniący funkcję szefa działu Integrated Experiments and Evaluations we wspomnianej Dyrekcji Pojazdów Kosmicznych.