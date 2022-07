Koreańscy specjaliści od niszczenia okrętów podwodnych. Czym będą siać zniszczenie?

Korea Południowa utworzyła nową organizację w strukturze swojej armii. Nowo utworzone Dowództwo Lotnictwa Marynarki Wojennej nie brzmi jednak aż tak wymownie, a jako że ten zespół ma w zanadrzu wiele konkretnych sprzętów, zaczęto wspominać, że w tej organizacji znaleźli się głównie specjaliści od niszczenia okrętów podwodnych.

Korea Południowa stworzyła dowództwo, w którym zrzeszają się sprzęty i specjaliści od niszczenia okrętów podwodnych

Marynarka Wojenna Republiki Korei ogłosiła 15 lipca utworzenie Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej. To będzie skupiać się przede wszystkim na zwalczaniu wrogich okrętów podwodnych z wykorzystaniem (jak sama nazwa wskazuje) głównie sprzętu lotniczego. Jego podstawą będzie 6. Skrzydło Lotnicze krajowej marynarki, a samo ogłoszenie doczekało się kilku dumnych oświadczeń:

Osiągnęliśmy nowy kamień milowy – utworzenie Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej. Biorąc pod uwagę fakt, że element powietrzny Marynarki Wojennej jest kluczowy dla połączonych operacji zbrojnych z udziałem różnych gałęzi wojska, wzywam Marynarkę Wojenną do wzmocnienia swoich operacji powietrznych poprzez dalsze doskonalenie koncepcji operacyjnych i dalsze zabezpieczanie zaawansowanych technologicznie środków powietrznych. Stworzymy potężny element powietrzny, aby kompleksowo przygotować się na przyszłość, utrzymując jednocześnie naszą żelazną gotowość operacyjną w powietrzu – powiedział kontradmirał Lee Sang-sik, pierwszy dowódca Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej ROKN.

Wyposażenie tego „dowództwa do zwalczania okrętów podwodnych” obejmie szereg zaawansowanych maszyn, sprzętów oraz systemów z samolotami P-8A Poseidon na czele. Już w 2023 roku do Korei Południowej zacznie napływać łącznie sześć morskich samolotów patrolowych P-8A Poseidon, których głównym elementem jest radar AN/APY-10 o zasięgu 800 kilometrów. Jego możliwości rozszerzają sonoboje. Samoloty te cechuje ponadto prędkość maksymalna 907 km/h, zasięg rzędu 7500 km oraz opcjonalne uzbrojenie w torpedy i pociski Harpoon.

Poza tymi samolotami południowokoreańskie Dowództwo Lotnictwa Marynarki Wojennej będzie miało dostęp do 12 śmigłowców MH-60R Seahawk, śmigłowce Marineon na bazie Suriona i najpewniej również P-3C, P-3CK, UH-60P, UH-1H, Wildcat, Superlyn oraz F406. Wszystko to łącznie zapewni niebywałe możliwości dowództwu do realizacji głównego celu – niszczenia wrogich okrętów.