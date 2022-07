Stan splątany dwóch atomów oddalonych od siebie o 33 kilometry. Oto zapowiedź ultraszybkiego internetu kwantowego

Niemieccy badaczy wykazali stan splątany dwóch atomów rubidu oddalonych od siebie w światłowodzie o 33 kilometry. Jest to rekordowa wartość w tego typu eksperymencie, która przybliża nas o krok do powstania ultraszybkiego i bezpiecznego internetu kwantowego.

Stan splątany, zwany również splątaniem kwantowym, jest stanem powstającym w efekcie wzajemnego oddziaływania pomiędzy dwoma cząstkami (np. fotonami lub elektronami) w taki sposób, że tę parę cząstek oraz ich pozycję, spin, ruch czy polaryzację można przedstawić za pomocą pojedynczego, nierozerwalnego opisu kwantowego.

W splątaniu kwantowym cząstki są tak nierozerwalnie połączone, że zbadanie jednej może przekazać informację o tej drugiej. Tak samo się dzieje, gdy jedna z cząstek zostanie zmieniona – wówczas druga zmienia się w ten sam sposób. Budzi to implikacje dotyczącego tego, że informacje mogą być „teleportowane” szybciej niż wynosi prędkość światła.

Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz Uniwersytetu Kraju Saary pobili światowy rekord w odległości stanu splątanego pomiędzy dwoma atomami w światłowodach. Jak tego dokonali?

Stan splątany atomów rubidu. Oddalone były od siebie o 33 kilometry

Badacze trzymali w pułapkach optycznych dwa atomy rubidu. Znajdowały się one w odległości 700 metrów od siebie, w dwóch różnych budynkach na terenie kampusu monachijskiego uniwersytetu. Następnie światłowody wydłużono do 33 kilometrów.

Każdy z atomów został wzbudzony impulsem lasera, co spowodowało emisję fotonu splątanego kwantowo z atomem. Fotony „spotkały się” w połowie drogi w kablu światłowodowym. Tam przeszły one wspólny pomiar, który jest splątał. Wskutek tego doszło automatycznie do splątania obydwu atomów rubidu.

Kluczem do sukcesu naukowców była długość fali, w jaką zostały przekształcone fotony. Naturalna długość fali 780 nm powodowałaby, że gubiłaby się ona po kilku kilometrach. Badacze zatem przepuścili ją przez urządzenie, które wydłużyło długość do 1517 nm. Jest to wartość zbliżona do tej powszechnie stosowanej w telekomunikacji światłowodowej (1550 nm).

Zdaniem badaczy to milowy krok do powstania prawdziwego internetu kwantowego, za pomocą którego przekazywanie informacji byłoby niezwykle szybkie. Ponadto możnaby go używać w obecnie już istniejącej infrastrukturze światłowodowej.